Telecirco y Mierdaset

Ayer empezó Supervivientes de las tentaciones. Visto de cerca, no. Visto de cerca empezó Supervivientes. Pero visto de cerca las cosas parecen lo que no son. De cerca los árboles no dejan ver el bosque. Y, del mismo modo que un bosque parece solo un montón de árboles, el estreno de ayer parece un programa en el que varias personas sobreviven con esfuerzo e ingenio a las adversidades. Pero no es así. Un bosque es algo mucho más complejo y valioso que un conjunto de árboles, y lo que ayer se estrenó es algo muchísimo más sencillo e irrelevante que las peripecias de unos valientes arrostrando peligros.

Alejándose un poco, se ven las cosas como son. Con perspectiva se ve que ayer empezó Supervivientes de las tentaciones, o sea, la prolongación de La isla de las tentaciones. Si Supervivientes ya es una filfa, Supervivientes de las tentaciones es la filfa de una filfa. No se molestaron ni en fichar un par de famosos de relumbrón a golpe de talonario. Tiraron de banquillo y se conformaron con famosetes de serie C que aspiran a aprovechar la ocasión para llegar a ser de serie B. La misión de estos personajes ya no es simplemente simular que lo pasan mal para ganar en cuatro días una pasta que si quisieran ganar madrugando los lunes para ir al curro lo pasarían mucho peor, sufrirían más penurias y durante mucho más tiempo que esos cuatro días que van a estar en Honduras sobreactuando. Ahora su misión es interpretar durante tres meses un batido de culebrones de amor y desamor, alianzas y traiciones, lealtades e infidelidades que permitan descubrir nuevos filones en el rico yacimiento descubierto en La isla de las tentaciones.

Por lo mismo, quien estrenó ayer programa no fue Telecinco, sino Mediaset. Ya no es Telecinco quien vive del monocultivo del reality show, sino también Cuatro y, por tanto, Mediaset. Ya solo nos falta esperar a ver con qué cariñoso nombre rebautizan a Cuatro quienes llaman a Telecinco Telecirco, y a Mediaset Mierdaset.