Consumo convoca a las autonomías por la proliferación de locales de apuestas

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, reunirá el próximo mes a los gobiernos autonómicos en la Conferencia Sectorial del Juego para abordar la proliferación de las casas de apuestas en las ciudades. Lo anunció ayer durante la presentación del real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego, en la que si bien recordó que la regulación de los locales físicos de apuestas es una competencia autonómica, quiso destacar que su departamento no es un árbitro y que tiene posición política al respecto.

Su intención es reunir a los consejeros de cada territorio para presentarles el plan integral con el que trabaja Consumo con el objeto de "reducir al máximo la incidencia negativa del juego". El ministro ya ha escrito una carta a los responsables autonómicos para comunicarles la reunión. La Xunta lo hará en plena campaña electoral, pues los comicios se celebrarán el 5 de abril.

Durante la presentación del real decreto, Alberto Garzón sostuvo que la prohibición total de la publicidad del juego online habría sido "no solo inadecuada, sino imprudente", y por ello prefiere hacer una regulación estricta porque es "lo más eficaz" y evita el juego ilegal. En todo caso, garantizó que prohibirá el 80% de los anuncios actuales tal y como se emiten hoy y someterá al 20% a normas mucho más estrictas.

"Nos hemos partido la cabeza, nos hemos reunido con todo el mundo y hemos aprendido de la experiencia internacional", aseguró el ministro y reconoció que la nueva ley "no va a contentar a todo el mundo". "Muchas empresas van a perder dinero y habrá asociaciones a las que no les parezca oportuno", indicó Garzón.

El juego online podrá publicitarse en los partidos de fútbol y de otros acontecimientos deportivos, tanto en los estadios como en sus retransmisiones, siempre que éstos comiencen a partir de las ocho de la tarde. Estos eventos son una excepción a la limitación de la publicidad del juego online a la franja horaria comprendida entre la 01.00 y las 05.00 horas, que tampoco afectará a los anuncios de Loterías y de la ONCE. No se apuesta por prohibir como con el tabaco porque "fumar te llena los pulmones de porquería sí o sí", pero jugar no tiene por qué generar "necesariamente" un problema.