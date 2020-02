Novedosos tratamientos adelgazantes

Utilizados solos o combinados con dietas específicas se han mostrado eficaces en casos muy concretos. Es importante conocer sus ventajas e inconvenientes y deben ser indicados y realizados por un especialista, pues no son absolutamente inocuos. Acudir a un centro con garantías es la mejor opción... Aunque resulte un poco más caro. Analiza las posibilidades y sé realista. Consulta a tu médico antes de tomar ninguna decisión.

El boom del cuidado corporal y la imagen ha llevado a diferentes laboratorios a investigar en este campo que resulta muy lucrativo. Se han desarrollado técnicas y productos novedosos que se han mostrado eficaces para reducir el volumen total, bajar peso general, mejorar el aspecto de la piel, reducción localizada, etc... Son muchas las posibilidades de entre las que destacaría:

Aromaterapia, se podría describir como "uso terapéutico de los efectos que los diferentes compuestos aromáticos provocan en el organismo", sin olvidar que los principios activos llegan al torrente circulatorio pudiendo generar efectos secundarios indeseables. Se utilizan aceites esenciales, que son sustancias olorosas y volátiles que se evaporan por exposición al aire a temperatura ambiente. Existe una gran controversia porque los científicos la rechazan como terapia real y señalan que lo único que aporta es un efecto placebo.

Como coadyuvante en tratamientos adelgazantes se recomienda utilizar aceites esenciales con efectos relajantes (manzanilla, enebro, rosa, sándalo, etc...).

Mucho cuidado con lo que compras. Los aceites esenciales usados en aromaterapia precisan una garantía y un control de calidad muy estrictos.

Crioterapia. Es un método que permite perder grasa de una zona localizada por medio del frío utilizando sustancias que, en contacto con la piel, provocan un descenso de temperatura en el lugar de aplicación. El organismo se encarga de autorregular la temperatura, incrementando la circulación sanguínea en esa zona y aumentando el calor interno, lo que provoca la eliminación de la grasa y el incremento del tono muscular.

No debe aplicarse en zonas sensibles, mucosas ni en los ojos. También se han descrito casos de alergias locales.

Hay muchos que se utilizan para eliminar la celulitis profunda y reafirmar muslos, piernas, brazos y nalgas. Consulta el que resulte más adecuado para tus necesidades.

Fitoterapia. Consiste en la utilización de sustancias vegetales que actúan como coadyuvantes en la reducción de peso cuando se realiza una dieta adecuada. Su consumo debe ser controlado por un especialista.

Aunque son muchas, podemos destacar:

-Té rojo y verde. El rojo actúa a nivel hepático aumentando el gasto calórico y actuando como depurador del organismo. El verde es un buen antioxidante y lipolítico.

-Camilina. Elimina los líquidos retenidos.

- Estigmas de maíz. Por su capacidad diurética y depuradora.

- Fucus vesiculosus. Saciante y laxante (por los mucílagos) y diurético (potasio).

-Alcachofa. Adelgazante y depurativa.

-Glucomanano y plantago. Saciantes y ricos en fibra.

-Mate. Regula el apetito.

-Ananás. Favorece el movimiento de las grasas y es eficaz en casos de celulitis.

Deben ser administrados bajo consejo del especialista, pues tienen efectos sistémicos. Especial cuidado merecen los pacientes con problemas tiroideos, diabéticos, cardiópatas y polimedicados, así como con fármacos que presentan un estrecho margen terapéutico, cuyos efectos adversos pueden implicar una mayor gravedad.

Homeopatía. Es una terapia controvertida en todos los campos y lo mismo sucede con la pérdida de peso. Es imprescindible seguir una buena dieta y hacer ejercicio para lograr el resultado deseado. También se recomienda una fase inicial de drenaje para eliminar las toxinas acumuladas por nuestro organismo utilizando preparados homeopáticos específicos.

En función del motivo por el que se considera que se ha engordado, se pueden utilizar diferentes compuestos:

-Anacardium orientale, para reducir los "ataques de hambre" y la necesidad compulsiva de comer ciertas cosas.

-Antimonium crudum, para evitar la sensación de hambre en las personas que comen grandes cantidades.

-Calcárea carbónica, Nux vómica o Sulfur, para los que disfrutan de comidas abundantes, alcohol, alimentos azucarados, café, etc...

-Ignatia, muy indicada para quienes comen por ansiedad.

Acude a un centro especializado y no compres los productos fuera de los cauces establecidos por la normativa legal.

Mesoterapia. Tratamiento en el que se introducen diferentes compuestos (extractos de plantas, vitaminas, etc...) en la grasa subcutánea mediante pequeñas inyecciones. Su objetivo es eliminar las células adiposas por lipolisis. Puede provocar un dolor leve en la zona de inyección, quemazón localizada, inflamación leve, decoloración de la piel, etc... Debe realizarse en un centro especializado y se considera eficaz para mejorar la celulitis, la flacidez de la piel, las estrías, etc...

