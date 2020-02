Sanidad aconseja no viajar al norte de Italia, China, Japón, Corea y Singapur por el virus

El Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron ayer ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia, a las que el Gobierno recomienda no viajar (aunque no lo prohíbe), así como reforzar las medidas de prevención "pensando en un escenario de contención".

En España, en este momento solo hay cinco casos confirmados, dos de ellos en Tenerife „un matrimonio de turistas italiano„, uno en Cataluña, una mujer de 36 años de la misma nacionalidad y residente en Barcelona, y otros dos en Castellón y Madrid, dos hombres que habían viajado a Italia. El ministro Salvador Illa subrayó ayer que no hay transmisión comunitaria acreditada en España "y que se sigue pensando en un escenario de contención", por lo que "lo más eficaz es reforzar las medidas de detección precoz".

En una reunión con representantes de las comunidades, se acordó ampliar la definición de caso a nuevas zonas de riesgo: toda China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia como Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña. Se recomienda a los ciudadanos que no viajen a estos lugares, aunque no se prohíbe, ya que ni la Organización Mundial de la Salud ni la Unión Europea han emitido orden de restricción, pero "consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar", dijo Illa.

El ministro explicó que todas aquellas personas que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria grave y en los 14 días anteriores hayan estado en alguna de estas zonas "han de ser consideradas posibles casos". Por tanto, deben contactar con los servicios de salud y someterse a las pruebas para determinar si tienen el coronavirus. Además, todas las personas ingresadas y que presenten enfermedades respiratorias graves, como neumonía, por causa desconocida, serán también sometidas a análisis. Los casos leves se van a poder seguir desde el domicilio del paciente.

El Ministerio y las comunidades han acordado asimismo que los ciudadanos españoles que estén en zonas de riesgo por diferentes motivos deben atender los consejos de las autoridades de las zonas en cuestión.

Estas medidas de detección precoz son las que, según los expertos, "se han demostrado más eficaces", apunta Illa, quien ha precisado que también se va a aumentar la sensibilización. Para ello, se van a reforzar las medidas de información que se les va a dar a los pasajeros en puertos y aeropuertos, algo que ya se ha acordado con el Ministerio de Fomento, AENA y Puertos de Estado. Además, se van a preparar piezas informativas para difundir en los aviones que aterricen en España, especialmente los que procedan de las zonas de riesgo.

En la reunión, según el ministro, se analizaron escenarios futuros frente al coronavirus en caso de que el seguimiento diario de la epidemia recomendara medidas adicionales, si bien consideró que aún no ha llegado ese momento. El ministro destacó "el muy buen trabajo" de coordinación con las comunidades y el "papel relevante y fundamental" que éstas están jugando en este asunto.

Sanidad ha decidido, asimismo, duplicar las reuniones del Comité de seguimiento y evaluación del coronavirus, que de ahora en adelante, además de celebrarse por la mañana, lo harán también por la tarde.

Este Consejo culminó una jornada que comenzó por la mañana con la distintas reuniones, entre ellas, la de la Comisión Interministerial sobre el coronavirus, que presidió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo recomendó a la ciudadanía tener "tranquilidad y confianza" al asegurar que el sistema de salud pública es "extraordinariamente sobresaliente" ante este tipo de situaciones.

A la salida de la reunión, los consejeros de sanidad de las comunidades también lanzaban un mensaje de tranquilidad. El conselleiro Jesús Vázquez Almuíña fue uno de ellos. "Queremos transmitir tranquilidad, se está haciendo una muy buena labor con la coordinación general del Ministerio", señaló y vio "necesario" el cambio en la definición de casos para incorporar posibles contagios desde otras zonas.