Asociaciones feministas demandan crear una Consellería de Igualdade

Bajo el lema Si no cuento no te voto, más de una decena de organizaciones feministas se han puesto en contacto con los principales partidos políticos para trasladarles la Agenda Feminista, un documento con el que pretenden impulsar leyes de igualdad de cara a las elecciones autonómicas. "Queremos que las mujeres sean las protagonistas de la próxima legislatura", indicó ayer la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Rosa Arcos, en una comparecencia en la Casa das Mulheres Xohana Torres, en la que expresó las principales reivindicaciones de este colectivo en materia de igualdad.



La Agenda Feminista cuenta con peticiones en todo tipo de materias, entre las que destacan la creación de una Consellería de Igualdad que cuente con el 0,5 % de los presupuestos autonómicos para "políticas específicas de igualdad de oportunidades" y "luchar contra la violencia machista". "Las políticas de igualdad entre hombres y mujeres tienen que ser parte fundamental de las reivindicaciones políticas y de los programas políticos de nuestro país porque son muchas las mujeres que aún no han conseguido una situación de igualdad en el ámbito laboral, social, económico y de vida social", indicó Arcos.

El colectivo viene trabajando desde hace cuatro años en la redacción de esta agenda, que ya presentaron a los principales partidos en las elecciones autonómicas de 2016, cuando solo la firmaban cinco asociaciones. La propuesta ha sido lanzada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en Galicia, la Rede Galega pola Igualdade, el Foro Feminista Maruxa Mallo, la Sociedade Galega de Sexoloxía y la Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidade Galega, entre otras.

Los objetivos principales son que "el feminismo gallego cuente con una hoja de ruta para el desarrollo de sus propias actividades" y "elaborar conjuntamente un documento que recoja las reivindicaciones en materia de igualdad en Galicia para presentar a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones autonómicas".