Brasil registra el primer caso de coronavirus en América Latina

El coronavirus llegó a América Latina a través de Brasil, cuyo Gobierno confirmó el primer caso en el país, que también supone el primero en la única región del planeta que hasta ahora permanecía ajena a esa enfermedad.

Las autoridades sanitarias brasileñas confirmaron ayer el primer caso del virus bautizado como Covid-19, identificado en un ciudadano de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en la región italiana de Lombardía y regresó a Brasil tras hacer una conexión en París.

El ministro brasileño de Salud, Luiz Henrique Mandetta, explicó en rueda de prensa que el paciente se dirigió al hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde reside, dos días después de haber llegado, con fiebre, tos, dolores en la garganta y picazón en la piel.

Debido a esos síntomas, se hizo un primer análisis que dio positivo de coronavirus, un resultado ratificado por el Instituto Adolfo Lutz, un laboratorio de referencia a nivel nacional. El estado del paciente no es grave, por lo que se ha recomendado, de acuerdo a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que permanezca en "reclusión domiciliar" y vigilado por los médicos durante los próximos 14 días, junto a su familia más próxima.

Por otro lado, las autoridades de Irán elevaron ayer a 19 los fallecidos por el brote de coronavirus, que deja 139 contagiados, 40 más que en el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud. Según su portavoz, Kianoush Jahanpour, entre los nuevos diagnosticados en el país figuran 15 pacientes en Qom, donde se detectaron los primeros casos, así como cuatro en Teherán, la capital, según la agencia estatal IRNA.

El presidente del país, Hasán Rohani, indicó que no se ha tomado ninguna decisión sobre imponer cuarentenas en determinados lugares, sino que hasta ahora se ha limitado a personas. "El coronavirus no debe convertirse en un arma para que nuestros enemigos suspendan el trabajo y la producción en nuestro país", defendió el mandatario, instando a los ciudadanos a no prestar atención a los rumores.