"El Covid-19 no está causando más muertes que una epidemia de gripe estacional"

La jefa del Servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña, María José Pereira, lanza un mensaje de "tranquilidad" a la población ante la expansión del nuevo coronavirus e insiste en que no hay motivos para la alarma. "Con los datos que tenemos hasta ahora no se puede decir que el Covid-19 esté causando más muertes que una epidemia de gripe estacional", resalta la doctora Pereira, quien recuerda que las mascarillas „agotadas en buena parte de las farmacias coruñesas„ solo están indicadas para "pacientes que tienen síntomas y que quieran evitar contaminar a su entorno", y asegura que la mejor prevención pasa por reforzar las "medidas de higiene respiratoria": cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y, sobre todo, "lavarse las manos con frecuencia".

¿Qué son los coronavirus y en qué se diferencian de otros agentes infecciosos?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que afectan al ser humano y a varias especies de animales, y que causan infecciones respiratorias. Esta familia de virus sufrió, en al menos tres ocasiones „la última, la actual„, cambios genéticos que determinaron que el cuadro clínico que producen sea más grave. Esto es lo que ocurrió con el SARS (surgido en China, en 2002) y con el MERS (originado en Oriente Medio, también en 2002) y lo que está sucediendo, ahora, con el denominado Covid-19.

¿Cómo se contagian?

Todos los virus incluidos en esta familia se contagian de la misma manera: siendo transportados en gotitas de saliva de más de 5 micras, que se emiten al hablar, toser o estornudar. Estas secreciones pueden infectar a otra persona si entran en contacto directo con la conjuntiva de sus ojos, o con las mucosas de su nariz o su boca. La probabilidad de contagio depende de la cantidad del virus presente en las vías respiratorias.

Teniendo en cuenta esto, ¿cómo debemos actuar, en nuestro día a día, para protegernos?

Para tratar de evitar el contagio de los coronavirus y, en general, de cualquier tipo de virus causantes de cuadros respiratorios, están las medidas básicas de higiene respiratoria. Esto significa que, al toser, debemos protegernos la nariz y la boca, intentando taparnos con el antebrazo o con el codo „nunca directamente con la palma de la mano„, y utilizar pañuelos desechables. Además, como ocurre con otros virus, como el de la gripe, el lavado de manos frecuente es la medida más eficaz, tanto para prevenir el contagio como para evitar su propagación.

Los efectos de la preocupación generada por el avance del nuevo coronavirus ha llegado a A Coruña en forma de desabastecimiento de mascarillas en las farmacias. ¿Cuándo se deben utilizar?

Las mascarillas son útiles cuando una persona está enferma y quiere evitar contaminar a su entorno. Usarlas porque sí no tiene mucho sentido, ya que no tienen una durabilidad sine die: se estropean, y si no nos las colocamos bien „y nos la ponemos como estamos viendo a mucha gente, sin cubrir totalmente la nariz y la boca„, no sirven de nada. Ahora mismo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la población en general es recurrir a ellas en situaciones de clínica respiratoria, cuando queremos evitar ser un problema para nuestro entorno. En los centros sanitarios o si se sospecha de otro tipo de infecciones, estas pautas pueden variar. Pero para las personas que salen a la calle, el uso de mascarillas solo se aconseja cuando están enfermas.

La mayoría de los virus que causan infecciones respiratorias son más contagiosos que mortales. ¿Sucede lo mismo con el Covid-19?

Al igual que ocurre con la gripe estacional y con otros patógenos, los coronavirus pueden contagiar a personas de todas las edades, pero afectan más a personas con una mayor debilidad en su salud (como los mayores) y pueden ser más graves cuando coinciden con otras enfermedades crónicas (como el asma, la diabetes o cardiopatías).

¿Con los datos que tenemos hasta ahora, se podría decir que el nuevo coronavirus tiene una mayor mortalidad que la gripe estacional?

Esa afirmación no la podemos hacer porque no está siendo así. En China, epicentro de la epidemia, sí que parece que los datos de fallecimientos son superponibles a los de la gripe estacional, pero fuera de ese país, el ratio de mortalidad es más bajo. Seguramente, porque estamos haciendo un gran esfuerzo en diagnosticar casos leves, muy asintomáticos.

¿Hay algún tratamiento específico?

No hay tratamiento específico ni vacuna, aunque sí varios proyectos en marcha para conseguirla. Lo que se está haciendo es abordar el Covid-19 como la mayoría de las infecciones respiratorias causadas por virus, dando soporte vital a los enfermos.