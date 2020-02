Estornudos en Villaliebres

Y el gran titular de la jornada, estimados espectadores, sigue girando alrededor del coronavirus. Las autoridades sanitarias no se cansan de repetir que todo indica que estamos ante un problema menor, en nada diferente a una gripe normal, y que no estaría justificado que cunda el pánico por la expansión de este problema respiratorio al que, de forma excepcional, hoy dedicaremos la totalidad de este informativo. Esta mañana, el Comisionado Excepcional para Urgencias Sanitarias Devastadoras ha quitado importancia a este nuevo vir... ¡un momento, un momento! ¿sí? ¿sí, compañeros? Perdonen, me informan en este instante de que una persona ha estornudado en Villaliebres del Ajete. ¿Podemos confirmarlo, compañeros? Creo que ya tenemos conexión con nuestro enviado especial en el lugar de los hechos...

...sí, hola, Matías. En efecto, aunque el Ministerio de Sanidad guarda silencio por ahora, todo indica que en esa casa blanca del fondo una persona estornudó hace unas dos horas. No contamos aún con más datos. Las cuatrocientas personas con monos blancos y escafandras que ven detrás de mí son miembros del Ejército de Tierra que han establecido un perímetro de dos kilómetros alrededor de la casa en el que nadie puede entrar ni salir. Se han registrado algunos disturbios en el casco urbano de Villaliebres cuando los vecinos, al no encontrar mascarillas ni geles desinfectantes en la farmacia local, han invadido un popular restaurante de la Plaza Mayor para robar servilletas con las que cubrirse la boca y botellas de coñac para lavarse las manos...

... gracias, compañera. Hay virus más peligrosos que los de la neumonía, son los del alarmismo y la desinformación. Así que tenemos con nosotros en este informativo especial de doce horas de duración sobre el coronavirus a la catedrática de Infecciones Terminales Espantosas de la Universidad Complutense de Madrid, para que nos confirme y ponga en su correcta medida la escasa gravedad de esta pandemia mundial. Doctora Martínez, ¿cree usted que...