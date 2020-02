La OMS confía en "contener" el coronavirus si los países aplican "las medidas adecuadas"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró ayer que el coronavirus Covid-19 "no es la gripe", en referencia a que puede ser derrotado definitivamente si se ponen en marcha todos los planes de lucha contra la epidemia que sean necesarios. "Este virus no es la gripe. Con las medidas adecuadas, puede ser contenido. Ese es uno de los mensajes clave de China. La evidencia que tenemos es que no parece haber una transmisión comunitaria generalizada. En Guangdong, los científicos analizaron más de 320.000 muestras y solo el 0,14% dio positivo. Eso sugiere que la contención es posible. De hecho, hay muchos países que han conseguido exactamente eso", comentó Tedros en la rueda de prensa diaria de la OMS sobre el coronavirus.



Según el director general del organismo sanitario internacional, China comunicó a la OMS un total de 78.630 casos del coronavirus Covid-19, incluidas 2.747 muertes. Sin embargo, Tedros pone ahora el foco en los contagios en el resto del mundo: "Es ahora nuestra mayor preocupación". Fuera de China, se contabilizaron 3.474 casos en 44 países, y 54 muertes. En los últimos dos días, el número de nuevos casos reportados en el resto del mundo superó a los nuevos diagnósticos en el gigante asiático. En las últimas 24 horas, siete países registraron casos por primera vez: Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán y Rumanía.

Tedros consideró que la lucha contra el coronavirus ha entrado en "un punto decisivo". "Mi mensaje a cada uno de estos países es: esta es vuestra ventana de oportunidad. Si actuáis agresivamente ahora, podéis contener este virus. Podéis evitar que la gente enferme. Podéis salvar vidas. Así que mi consejo a estos países es que se muevan rápidamente", destacó. En este contexto, pidió a cada país que esté listo para "su primer caso, su primer grupo, la primera evidencia de transmisión y para hacer frente a la transmisión sostenida". "Y deben prepararse para todos esos escenarios al mismo tiempo. Ningún país debe asumir que no tendrá casos. Eso podría ser un error fatal", reiteró, y agregó: "La clave no es solo evitar que los casos lleguen, sino lo que haces cuando los tienes".

El director general de la OMS defendió, sin embargo, que las autoridades sanitarias no están "desesperadas" ni "indefensas" ante el coronavirus, pese a que volvió a reconocer el "potencial pandémico" del Covid-19. "Todos los países deben estar listos para detectar los casos a tiempo, aislar a los pacientes, rastrear los contactos, proporcionar atención clínica de calidad, prevenir los brotes en los hospitales y evitar la transmisión", insistió Tedros.

Por otro lado, China, país epicentro del Covid-19, confía en tener el brote de coronavirus bajo control a finales del próximo abril, tras haber conseguido disminuir el número de casos, un optimismo que no parece compartir Australia, donde el Gobierno anunció este jueves la activación de un plan de emergencia, mientras en Corea del Sur los nuevos contagios superan por primera vez a los de China. Las autoridades coreanas informaron ayer de 505 nuevos casos, un nuevo máximo diario que supera a los reportados en China (433), y suma ya 1.766 contagios y 13 muertos.

El jefe del equipo de expertos médicos de la Comisión Nacional de Salud de China, el reputado neumólogo Zhong Nanshan, afirmó ayer que su país "tiene la confianza en tener el brote bajo control, en términos generales, para finales de abril", y añadió que, "aunque hubo un gran brote en Wuhan, este no se ha extendido de manera masiva a otras ciudades". El especialista indicó que el número de casos en el gigante asiático comenzó a disminuir después del 15 de febrero: "Ya dijimos que el pico debía tener lugar a mediados o finales de febrero dada la fuerte intervención del Estado y por las cancelaciones de viajes tras las vacaciones del Año Nuevo chino", señaló Nanshan.