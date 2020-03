"La base de la interpretación es el teatro, es como un gimnasio para el entrenamiento"

"Encantada" con que se reconozca su trabajo y sobre todo con "la ilusión" que esta nominación ha generado en todo su entorno, Cris Iglesias llegará el sábado a los Mestre Mateo con una doble alegría: su candidatura a mejor actriz por Eroski-Paraíso, la versión cinematográfica de la obra de teatro, y el hecho de que 16 de decembro, que protagoniza, opte al Mestre Mateo a mejor cortometraje. "La nominación supone un gran cierre para Eroski-Paraíso con la que llevamos muchos años y que fue mi primera pieza profesional en teatro", reconoce esta coruñesa, quien asegura que es un honor compartir nominación con su compañera Patricia y con Candela Peña, "mi actriz referente en la adolescencia".

La nominación a mejor actriz llega con la versión para la gran pantalla de una obra con la que recorrieron Galicia durante meses. Reconoce que el cambio de registro fue"un ejercicio de interpretación interesante". "Cuando algo está muy hecho cuesta modificarlo pero el modo de actuar cambia mucho. En el teatro hay que elevar mucho la voz, hay que expresarlo todo de forma muy grande y en cine es al revés, la cámara todo lo ve, la energía es distinta", indica Iglesias. Pese a que también ha trabajado en televisión „en series como Fariña o Auga seca„, reconoce que "el ritmo es tan frenético que se pierden cosas". Para ella, el teatro es clave. "Es la base de la interpretación como el gimnasio para el entrenamiento", explica esta actriz que se encuentra de gira con la obra teatral Fariña, tiene en antena Auga seca y está pendiente del estreno de Valeria en Netflix.

Orgullosa del "espíritu de lucha" de los profesionales del audiovisual gallego, Iglesias reconoce que hay que trabajar para mantener lo que lograron sus antecesores en cuanto a "profesionalización del sector, creación de compañías, etc.". Por ello, lanza un mensaje a las administraciones y al público. "Las instituciones no deben maltratar al sector porque el público quiere cultura", indica y añade: "En plena globalización de la industria hay que tener en cuenta que no solo hay plataformas, que está el teatro y otro tipo de trabajos para la interpretación como las performances, la danza...", resalta.