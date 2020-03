"Me encantan los videoclips pues te dan libertad para crear, pero me gustaría hacer un cortometraje"

Grupos como Green Day, Love of Lesbian, Soziedad Alkohólica o La Pegatina han confiado en su creatividad a la hora de diseñar el vídeo de algunas de sus canciones y ahora opta al que sería su tercer Mestre Mateo por el videoclip del tema Got to get up de Gary Clark Jr., quien acaba de recibir seis premios Grammy. Manu Viqueira reconoce que, en esta ocasión, no esperaba la nominación. "Este año hay mucho nivel, de 36 videoclips había unos diez muy buenos", indica.

Para este trabajo, que llegó de manos de Devin Sarno de Warner Records (el mismo que lo había llamado para el vídeo de Green Day), le pidieron que reuniese en un mismo vídeo "personajes históricos que luchan contra la opresión, ovnis y estilo psicodélico".

Cuestiones aparentemente muy dispares pero que finalmente, tras el trabajo de documentación y diseño de Viqueira y Luis Toledo de LaPrisamata, casan a la perfección "y todo tiene sentido", explica este joven coruñés, quien asegura que le encanta hacer videoclips porque "te da cierta libertad para hacer lo que quieres siempre teniendo en cuenta el background del grupo y que hay que seguir su estilo". Eso sí, pese a que el futuro inmediato pasa por seguir vinculado al mundo de los vídeos musicales, reconoce que está deseando poder hacer un cortometraje. "Tengo varias ideas para cortos y de hecho, hay videoclips que son como cortos musicales, como un campo de pruebas y experimento y pruebo técnicas que algún día podré trasladar a un cortometraje", explica Viqueira.