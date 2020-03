"En películas como 'Feedback', la música tiene mucho que decir, ayuda a dar ritmo y a entender la trama"

Nominado por octava vez a los Mestre Mateo, el compositor coruñés Sergio Moure „artífice de la banda sonora de películas como Todo es silencio, Lobos sucios o El cuerpo y series como Seis Hermanas u Hospital Valle Norte, entre otras„ opta en esta ocasión por su trabajo en Feedback, una película cuya trama transcurre únicamente en el interior de una emisora de radio y por lo tanto, "la música tiene mucho que decir". "En este tipo de películas, como ocurrió con El cuerpo, la música tiene mucha presencia, ayuda a darle más ritmo e incluso a entender mejor la historia", señala este músico, que asegura que "siempre hace ilusión que reconozcan tu trabajo".

Asegura que fue "muy gratificante" trabajar con el director Pedro C. Alonso porque le dio "mucha libertad y al contrario que otros directores, tenía el papel de la música muy pensado". El resultado, una banda sonora original y que sorprende al espectador. "Esa libertad me permitió usar instrumentos raros junto a sonidos electrónicos. Es una de las bandas sonoras de las que estoy más orgulloso", asegura Moure, quien explica que siempre se lee el guión de la película y crea un tema inspiracional de unos minutos que le sirve de base para empezar a trabajar en lo que será la banda sonora. "Me gusta también estar en el rodaje porque así al llegar al montaje ya tengo mucho hecho, no se trata de poner una capa después a la película, sino de acompañar y vivir todo el proceso", explica este compositor coruñés.

Aunque especializado en el thriller, ha realizado música para comedias e incluso para animación. "Me gusta cambiar de estilo. En el thriller o el terror estoy más cómodo, pero también me encanta la comedia pero es un género que da respeto el no meter la pata", indica Moure, quien entre sus últimos trabajos está La gallina turuleca o el espectáculo Leira de Nova Galega de Danza. En mente, varios proyectos de cine.