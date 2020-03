Amazon Prime Video estrenará la nueva versión de 'El Internado' a final de año

La nueva versión de la serie El internado, cuyo rodaje acaba de iniciar Amazon Prime Video, se estrenará a final de este año. La plataforma de contenidos anunció ayer el inicio de las grabaciones de la rebautizada como El Internado: Las Cumbres en el Monasterio de Iratxe (Navarra).

La esperada versión de la exitosa serie El Internado de Antena 3, que hace una década lanzó la carrera de algunos de los actores españoles más reconocidos en la actualidad como Yon González o Blanca Suárez, se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video en España como una serie compuesta por ocho episodios en los que unos rebeldes y problemáticos alumnos vivirán internos en un centro aislado del mundo sobre el que se cierne la sombra del misterioso y terrorífico bosque que lo rodea.

El reparto más joven de la serie estará compuesto por Asia Ortega ( Les de l·Hoquei), Albert Salazar ( A.K.A.), Daniel Arias ( El acabose, Cuéntame), Daniela Rubio ( La Caza. Monteperdido), Claudia Riera ( Les de l·Hoquei), Paula del Río (El desconocido), Gonzalo Díez ( 7 días), Carlos Alcaide ( Libertad), Sara Balerdi ( Gormiti) y Francisca Aronsson ( Hotel Paraíso). Por su parte, el reparto adulto incluirá a Natalia Dicenta ( Solas), Ramiro Blas ( Vis a vis), Alberto Amarilla ( Mar adentro), Mina El Hammani ( Élite), Joel Bosqued ( Un golpe de suerte), Patxi Santamaría ( Lucky Fred), Lucas Velasco ( Educando a Nina), Joseba Usabiaga ( Handia), Amaia Lizarralde ( Hospital Central), Iñake Irastorza ( Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán ( Ignatius de Loyola) y Kándido Uranga ( The Silence of the White City).

Producida por Atresmedia Studios en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), la serie se rodará a lo largo de 15 semanas en diferentes puntos de la geografía española. El rodaje dará comienzo en el Monasterio de Iratxe de Navarra y el equipo viajará a destinos como Donostia, Hondarribia, Lazkao, Usurbil, Ergoien, Bilbao y Anglet, en la frontera con Francia.