Analizan un posible caso de coronavirus en Ourense

Los protocolos establecidos ante posibles casos de coronavirus vuelven a activarse en Galicia. El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) analiza las muestras obtenidas de un hombre, trabajador del edificio de Inteligencia Artificial de Abanca, que presentaba síntomas similares a los de la enfermedad que se inició en China.

Mientras se esperan los resultados de los análisis, como medida de precaución, los compañeros de trabajo del posible afectado por coronavirus han sido enviados a casa. De confirmarse que este nuevo caso da positivo por Covid-19, sería el segundo caso que se registra en la comuniad autónoma después de que un paciente ingresado en el hospital de A Coruña confirmasen la llegada del virus a Galicia.

El Ministerio de Sanidad ha elevado a 193 los casos de coronavirus en España, entre ellos, tres niños, dos en Castilla-La Mancha y uno de la Comunidad de Madrid, si bien no considera "necesario" cerrar los colegios donde estudian estos menores.

Lo ha manifestado este miércoles el director del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus, que ha presidido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de que ayer se confirmara el primer fallecido en España.

A primera hora de esta tarde, Simón ha detallado que son 193 los casos positivos por coronavirus: 70 en Madrid, 21 más que ayer; 19 se localizan en la Comunidad Valenciana, 15 en Cataluña, 17 País Vasco, 13 en Andalucía, 10 en Cantabria, 11 en Castilla y León, 12 en Castilla-La Mancha, 7 en Canarias, 6 en Extremadura, 5 en Baleares, 3 en La Rioja, 3 en Navarra y dos en Asturias.

Por su parte, la Comunidad Valenciana confirmó ayer la muerte de un paciente con coronavirus el pasado 13 de febrero en Valencia, un caso que se ha conocido ahora tras una investigación retrospectiva y, según Simón, se trata de un caso importado de Asia que en principio no ha contagiado a ninguno de sus contactos.

Este experto ha dicho que no se prohíbe hacer necropsias "pero no a cada cuadro de neumonía" y ha agregado que no tiene información de que se vayan a analizar muestras de otros pacientes con neumonía de origen desconocido que hayan fallecido.

Del total de casos confirmados hay 14 de los que no se conoce el origen del contagio porque no han estado en contacto con otros afectados ni tampoco han viajado a zonas de riesgo, y se localizan 6 en la Comunidad de Madrid, 3 en Andalucía, uno en País Vasco y el resto están sin identificar, ha dicho Simón.