Expertos alertan de que cada vez detectan más casos de ludopatía

A expertos como Jesús Cancelo no solo le preocupan los casos que llegan hasta el centro donde trabaja para solicitar ayuda, sino también aquellos que no lo hacen, o no en la medida en que considera que, sin embargo, están presentes en la calle. Este psicólogo se refiere a que, por un lado, están "pendientes de la evolución de las drogas de síntesis, de diseño, que siguen sin llegar a las unidades asistenciales", a pesar de que en teoría habría más mezclas de sustancias diferentes y "extrañas" „como pueden ser, indica, la burundanga, la flakka, anfetaminas...„, aunque estas drogas puedan estar delimitadas a momentos lúdicos y recretativos y no provocar en sus consumidores la "necesidad de ser atendidos".

Pero también advierte de las ludopatías. "Cada vez trabajamos más", explica, ese tipo de problemas. Cancelo señala que a las formas de juego tradicionales, como el bingo o las tragaperras, cuya incidencia, dice, "es muy escasa", se suma el juego online, donde los jóvenes son alumnos aventajados. Los datos son "muy alarmantes". "Lo que ocurre es que esta gente no está llegando todavía a las unidades asistenciales", indica.