Aislamiento, equipos de protección y una distancia mínima de dos metros

Curtido en otras crisis epidémicas como la gripe A (H1N1), el SARS e incluso el ébola, el Ministerio de Sanidad ha establecido un protocolo para controlar a todos los pacientes sospechosos de estar contagiados por el coronavirus Covid-19 desde el momento que entran por la puerta de Urgencias hasta que las pruebas marcan si hay efectivamente o no un contagio. El Sergas, a su vez, ha colgado en su web toda una serie de indicaciones para saber cómo actuar tanto los profesionales sanitarios que detecten un posible caso en Atención Primaria o en un hospital como los cuidadores de un positivo que esté aislado en su domicilio.

A las puertas de Urgencias. Con la expansión del virus fuera de la China continental, el Ministerio actualizó los criterios para que se considere a una persona "sospechosa" de ser un posible caso. Ahora, tal y como recoge el Sergas en su protocolo, a todo aquel que haya viajado en las últimas semanas a China, Corea, Japón, Singapur o el norte de Italia y tenga síntomas, aunque leves, ya se les considera un posible caso. En ese momento, el protocolo marca que se le ponga una mascarilla quirúrgica (las habituales verdes) y que se le lleve a una zona de aislamiento. Quien lo traslade llevará también este tipo de mascarilla y guantes y se evitará mover al paciente demasiado por el hospital, manteniendo siempre una distancia "ideal" de dos metros con otros pacientes. Hay que recordar que el contagio principal es por gotas (las que se expulsan al hablar, toser o estornudar) y estas no llegan más allá de esta distancia.

Equipo de protección individual. El nivel de seguridad aumenta una vez se considera, tras hacer la encuesta epidemiológica, que el paciente puede ser un posible caso y debe ser investigado como tal. Ahí, y ya en aislamiento (los hospitales están reservando áreas en Urgencias y habitaciones concretas en planta), el personal que les atiende por los síntomas que puedan tener y para tomarles las correspondientes muestras (exudado nasofaríngeo o esputo) ya deben llevar un equipo de protección individual para prevenir una infección por gotas y contacto que incluye una bata resistente a líquidos, guantes y protección ocular antisalpicadura además de una mascarilla de nivel FFP2 (que filtra un 95% de partículas). Según el protocolo, el equipo se lo tienen que poner todos los que entren a la habitación (sanitarios, personal de limpieza, familiares...). Cuando alguien da positivo suele quedar aislado en el hospital aunque también es posible que lo haga en su domicilio.

Ingreso hospitalario. El protocolo del Sergas indica que estos pacientes deben estar aislados en un cuarto individual y tanto el personal que le atienda en la habitación como en cualquier traslado por el hospital "deberá llevar puesta la mascarilla quirúrgica". Además "las visitas serán restringidas salvo que se considere emocionalmente necesario".

Aislado en el domicilio. Los pacientes que den positivo en coronavirus o sean un caso sospechoso y se les recomiende el aislamiento en su hogar no deberán salir de casa hasta que les indiquen las autoridades sanitarias y recibirán la llamada todos los días de expertos en salud pública para controlar su evolución. El Sergas aconseja no recibir visitas durante ese periodo y permanecer siempre en la misma habitación. En el caso de tener que salir avisar al resto de inquilinos de la vivienda para que no se acerquen a menos de dos metros y salir siempre con mascarilla. Es conveniente usar un baño en exclusiva y desinfectarlo cada vez que se utilice según el protocolo que le han entregado en el hospital. También se aconseja lavar las manos con frecuencia, controlar los síntomas y mantener una buena higiene respiratoria (cubrir la boca y la nariz con un pañuelo de papel o el codo cuando se tosa o estornudo).

Cuidadores. No podrá encargarse del cuidado de estos pacientes aislados en casa una persona con una patología de base (cardíaca, renal, hepática, diabetes, etc.) ni que esté embarazada. El Sergas conseja solo entrar en el cuarto del infectado si es necesario, llevar mascarilla, guantes y bata. Al salir, antes hay que sacar, siempre en este orden los guantes, la bata y la mascarilla y meterlas en una doble bolsa que hay que cerrar. Lavar bien las manos y no tocarse los ojos, la boca o la nariz antes del lavado.

Casos graves. El mayor nivel preventivo se aplica solo en los casos en que los pacientes están graves y, al estar por ejemplo intubados o necesitar ventilación manual, pueden generar "aerosoles", es decir, una dispersión mayor de gotas potencialmente contagiosas. En estos casos, se reduce al mínimo las personas que pueden entrar en la habitación y, al hacerlo, deben llevar un equipo algo más completo: la bata impermeable es de manga larga, protector facial completo, guantes y una mascarilla FFP3. Los especialistas advierten que, incluso en este nivel, el equipo de protección "no tiene nada que ver" con el del ébola, mucho más contagioso y letal que el coronavirus.

Traslado. Debería hacerse en una ambulancia en la que el conductor esté físicamente separado por cabina del paciente y además el personal deberá llevar el equipo básico de protección. La ambulancia se tendría que desinfectar después.