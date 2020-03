El primer paciente con coronavirus de Galicia, ingresado en A Coruña, está "grave pero estable"

Un hombre de 49 años, residente en Madrid que viajó a Galicia para una entrevista de trabajo, se ha convertido en el primer paciente con coronavirus confirmado en la comunidad gallega. Permanece ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) desde el pasado lunes y su estado es "grave pero estable". La Consellería de Sanidade ha identificado ya a todas las personas que se relacionaron con el enfermo en los días previos, incluidos los profesionales sanitarios que lo atendieron, pero solo mantiene en aislamiento domiciliario a aquellos que tuvieron un contacto de "alto riesgo", es decir, a quienes estuvieron a menos de dos metros de la persona contagiada y sin medidas de protección. Sanidade llama a la "tranquilidad" e insiste en que "es un caso importado" de Madrid. "En Galicia, de momento, no circula el virus", señaló ayer el subdirector xeral de Información sobre a Saúde e Epidemioloxía, Xurxo Hervada.

Galicia era hasta la fecha una de las tres comunidades que estaban libres de coronavirus junto a Murcia y Aragón. Pero el Centro Nacional de Microbiología de Madrid confirmó en la mañana de ayer el positivo del paciente ingresado en el Chuac. El hombre, residente en Madrid, acudió a Galicia en un coche compartido para una entrevista de trabajo y, según afirmaron ayer desde Sanidade, no había estado en Italia en las últimas dos semanas.

El paciente ingresado estuvo "uno o dos días" por la comunidad gallega hasta que el lunes acudió a las 13.00 horas al servicio de Urgencias del Hospital de A Coruña con problemas respiratorios. La jefa de Medicina Preventiva del complejo hospitalario coruñés, María José Pereira, explicó ayer que se le realizaron "pruebas de imagen y microbiológicas" que confirmaron que padecía una neumonía y a partir de ahí y, a pesar de no haber estado en ninguno de los países considerados de riesgo, se le hizo la prueba del coronavirus, que no dio resultados concluyentes, de manera que hubo que esperar a la confirmación del Centro Nacional de Microbiología.

El primer paciente con coronavirus de la comunidad gallega se encuentra en la unidad de hospitalización convencional del hospital y permanece "estable" desde que se le empezó a administrar el tratamiento. "El paciente lleva 24 horas con el tratamiento y está estable pero es necesario tener un margen temporal más amplio para conocer su evolución", indicó Pereira.

El Sergas ha identificado y vigila ya a las personas que estuvieron en contacto con el enfermo, tanto personal sanitario como de fuera del hospital, y Sanidade explica que, de momento, no presentan síntomas. En todo caso solo permanecen en aislamiento los contactos de "alto riesgo". El resto puede "hacer vida normal" y solo se les pide que durante 14 días se midan la temperatura y estén pendientes ante la aparición de algún síntoma. La Xunta se mantiene en contacto telefónico con ellos. La Consellería de Sanidade no da la cifra de personas que están siendo controladas por haber estado en contacto con el paciente infectado, pero según CCOO en el Chuac hay once trabajadores sanitarios aislados en sus casas.

El subdirector xeral de Epidemioloxía, Xurxo Hervada, asegura que el hombre ingresado por coronavirus estuvo los 14 días previos en Madrid. "No viajó a Italia", advirtió. Ahora se investiga cúal pudo ser la forma de contagio.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, recalcó que la comunidad gallega aún está "en fase de contención del virus", pero que ya están preparados por si hubiese que pasar a la siguiente fase. "Podemos seguir diciendo que aquí de momento no circula el virus", señaló Vázquez Almuíña.