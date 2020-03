"Con este disco, como en mi vida, me he atrevido a hacer lo que el corazón me pedía"

Hace más de una década que Georgina León, natural de Venezuela, decidió deshacer las maletas en Madrid. En su paso por las diferentes salas del país conquistó al público a ritmo de Menamore o Con solo una mirada, acompañada con su voz, su guitarra y, como ella las llama, sus "canciones desnudas". Ahora la "madrizolana" presenta su cuarto disco, Bienvenido a mi habitación, con colaboraciones de Manuel Carrasco, Pablo López o Vanesa Martín, y esta noche actuará en la Mardi Gras como invitada de Elas son Artistas.

El título de su álbum invita a conocer a su yo más desconocido. ¿Qué hay en Bienvenido a mi habitación?

Quien lo escuche podrá conocerme a mí y a todas las historias que he vivido a lo largo de mi carrera. Recupera canciones que fueron importantes, e incluyo temas que son muy íntimos, inspirados en mi familia. Es algo personal, con canciones en acústico y con ritmos más latinos.

Esos boleros son una novedad en su música. ¿Se ha reencontrado con sus raíces?

Sí. Cuando uno va creciendo se va acercando más a sus raíces, y esto me salió natural. El cuerpo me pedía componer temas de este rollo, y me dejé llevar. No me centré en ningún género o estilo, tan solo en lo que me nació, y estoy muy contenta con el resultado.

Bienvenido a mi habitación abre el disco , y Mar y cielo pone el broche final. ¿Con quién colabora en esta canción?

Con mi abuela. Es un tema de Los Panchos, una canción que le gustaba mucho. Mi abuela tuvo demencia senil antes de morir, y se había olvidado de todo el mundo menos de la música. Mi hermana la grababa con el teléfono cuando se levantaba por las mañanas cantando, y yo utilicé esos audios con su voz. Grabé la mía por encima, acompañé las voces con mi guitarra, y nació esta canción. Es un tema muy especial para mí.

Algunas de sus composiciones son reivindicativas, como María. ¿A quién se la dedica?

María es mi mamá. Ella fue una de las mujeres que tuvo que abandonar su país para comenzar de cero en otro lugar. Son mujeres arriesgadas, campeonas. Hice esta canción para darle apoyo a ella, y todo empezó como un juego. Se la cantaba a mi madre como si fuese una animadora para que se librara del miedo.

Después de 15 años aquí. ¿Se considera una de esas mujeres que dejó su país para crecer?

Sí, aunque yo siempre digo que no me fui de Venezuela, me quedé en España, porque nunca busqué irme. Cuando llegué a Madrid empecé quedándome un tiempo, después me enamoré, y todo se fue abriendo a mí. Desde entonces han pasado16 años. Por eso digo que soy "madrizolana".

Pero recientemente se ha marchado de la capital. ¿Necesitaba aires nuevos?

Hace un año y medio me mudé a Málaga, y la verdad es que estoy muy contenta con la decisión. Me apetecía un poco de mar, un clima más soleado, con más naturaleza... Me recuerda mucho a mi país, donde pasé mi infancia.

¿Lanzar este álbum ha supuesto un atrevimiento?

La verdad es que sí, porque me he atrevido a hacer lo que el corazón me pedía, aunque en mi vida siempre he sido muy arriesgada. Creo que cuando uno hace las cosas porque le nacen, no se da cuenta de que se está arriesgando ni tiene miedo. Mis decisiones siempre han sido así, y así escribo mis canciones.

Recupera muchos temas del pasado. ¿Ha cambiado su forma de enfrentarlos con el tiempo?

Sí, y ha sido muy bonito, porque son canciones que han crecido conmigo y que no canto igual que hace diez o quince años. He ido cambiando mi forma de interpretarlas, de tocarlas en directo, y eso es algo que he querido plasmar en el disco.

¿Cómo ha sido cantar con Vanesa Martín uno de los éxitos con los que debutó en España?

Ha sido bellísimo. Con solo una mirada es muy especial, porque la canté en un concurso en el que Vanesa era jurado hace 16 años, cuando llegué a España. La conozco desde entonces. He visto crecer su carrera y ella la mía, y ha sido muy bonito cantar juntas.

Después de dos décadas dedicadas a la música. ¿En qué momento se encuentra ahora?

Ahora estoy recogiendo los frutos de mucho trabajo. Me lo estoy pasando muy bien, estoy tocando mucho, busco nuevas historias, empiezo a componer para otros artistas y veo cómo mis seguidores crecen conmigo.

Esta no será su primera vez en la Mardi Gras.

No. Es una de las salas que ha crecido conmigo, y ha sido una evolución muy bonita. Además, actúo como invitada de Elas son artistas, una iniciativa preciosa para reivindicar el mes de la mujer.