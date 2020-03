Eurovisión ha muerto

Haber empezado por ahí con la tabarra del coronavirus: por Eurovisón. Visto así, estamos de acuerdo: si hay que tomar medidas drásticas, se toman; y si hay que suspender Eurovisión, se suspende, que toda precaución es poca.

Así que menos criticar a Pablo Motos por haberse puesto a pontificar sobre el coronavirus con José Ramón de la Morena en El hormiguero. Si Pablete dice que es inquietante porque es una enfermedad nueva sobre la que hay muchas cosas que no se saben, y si añade que la cosa se puede complicar, y que no es ninguna broma porque no es una gripe, amén a Pablete. Y felicidades a Espejo Público por tener como colaboradores a dos sabios como el torero Fran Rivera y el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo sentando cátedra sobre el coronavirus y compitiendo entre sí a ver cuál estaba menos tranquilo y más acojonaíto. Y enhorabuena al especialista en todo lo que se le antoje, Hermann Tertsch, por haber criticado el cobarde comentario de Lorenzo Milá con el que pedía en el Telediario más calma, más información ponderada y menos alarmismo. Llevan razón en su guerra por ver quién la tiene más grande, y si esa preocupación tan grande obliga a suspender Eurovisión, se hace, qué se le va a hacer.

El lanzamiento de la plataforma Disney+ en Europa, que iba a realizarse en Londres estos días se ha suspendido. La tercera edición del festival Canneseries prevista para finales de este mes se ha pospuesto hasta octubre. El MipTV, el mercado internacional anual de formatos televisivos, ha cancelado su edición de 2020 programada para finales de este mes y no volverá hasta 2021. Mientras cientos de proyectos televisivos de todo el mundo están siendo afectados, incluyendo rodajes de series que ya se han interrumpido, apenas si un par de países no acudirán a una reunión de delegaciones de Eurovisión el 9 de marzo en Rotterdam, pero el festival se mantiene como si nada. Por favor, un poco de sensatez y suspendamos Eurovisión por siempre jamás, un poco de cordura y huyamos como locos, un poco de sentido común y tomemos esta medida improvisada digan lo que digan las autoridades sanitarias.