Un menor de Moaña, cuarto positivo por coronavirus en Galicia

Los análisis realizados en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y confirmados por el Centro Nacional de Microbiologia, confirman que el estudiante de 3º de ESO del IES A Paralaia y residente en Moaña sufre una infección por coronavirus. Así lo señalaron a primera hora de esta tarde desde el Sergas. El joven, cuarto menor de edad que da positivo en España y cuarto positivo por Covid-19 en Galicia, se encuentra ingresado en el hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, en cumplimiento de los protocolos acordados con el Ministerio de Sanidad. Su madre y su padrastro habían sido dignosticados con la infección a lo largo del día de ayer. Tal y como se indicó está mañana por las autoridades sanitarias, los compañeros de clase y profesores del menor están siendo sometidos a vigilancia activa. Hoy se realizaron controles también del estado de salud de los familiares más directos.

Representantes de las Consellerías de Educación y de Sanidade se han reunido esta mañana con la dirección del IES A Paralaia de Moaña, en el que estudia el chico cuyas muestras se enviaron a Madrid para confirmar el positivo en coronavirus. En el encuentro, en el que participaron miembros del departamento de Epidemiología, se decidieron las medidas a tomar. La más destacada es que 40 personas, compañeros del joven en 3º B y sus profesores, pasan a estar en vigilancia activa durante 14 días; esto es, se les controlará a diario si padecen algún síntoma.

Para el resto de alumnos y trabajadores del centro se han decidido medidas de vigilancia pasiva. Las clases seguirán con normalidad y se indicará a aquellos que presenten síntomas que llamen al 061, en lugar de acudir al centro de salud.

El estudiante, hijo de la mujer que ayer dio positivo junto a su marido, cursa 3º de la ESO en el instituto de Moaña, donde reside la familia. Al centro hoy han acudido unos 160 alumnos, una cifra menor de la habitual, puesto que hoy estaba convocada una huelga feminista con motivo del 8M. A raíz de que esta mañana saltase la noticia del posible contagio, dos o tres padres han ido al centro educativo a recoger a sus hijos.

El Concello mantiene desde ayer por la tarde contacto con la dirección del centro y con la familia de la mujer infectada, que residen en Moaña, para ofrecer la ayuda de la administración local en lo que sea necesario. A las dos de la tarde, a la salida del colegio, varios padres acudieron a recoger a sus niños y mostraron calma. "Lo que podemos hacer es seguir las recomendaciones que nos hagan", declararon. Eso sí, a primera hora de la mañana algún progenitor, más nervioso, sí acudió a recoger a su hijo al centro. El Sergas ha distribuido más material para combatir la infección en el centro de salud de la villa, por si se detecta algún caso a mayores. El instituto, además, reforzará la limpieza general y de áreas como los baños, con una desinfección más profunda por motivos de prevención.

CUARTO POSITIVO EN GALICIA

El del menor de Moaña es el cuarto positivo por Covid-19 en Galicia después de que los análisis del Centro Nacional de Microbiología ratificaran ayer otros dos contagios, uno de ellos el de la madre del menor y, el otro, el del padrastro del chico, que se suman al del paciente ingresado en el Hospital de A Coruña, que según el parte médico facilitado hoy por las autoridades sanitarias permanece estable dentro de la gravedad y aislado en una unidad de hospitalización convencional.

El segundo caso confirmado fue del paciente que el pasado domingo ingresó en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con un cuadro de neumonía y el tercero, el de su mujer y madre del menor de Moaña cuyo contagio se ha confirmado este viernes. La segunda prueba realizada al hombre resultó "no concluyente", por lo que el laboratorio de Majadahonda la volvió a repetir. El Sergas confirmó anoche el positivo. Tanto los dos primeros casos positivos de Vigo como el primer positivo, en A Coruña, son contagios importados, es decir, no contrajeron el virus en la comunidad, según el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña y el subdirector xeral de Epidemioloxía, Xurxo Hervada. "El virus no circula por Galicia", resaltaban ayer desde la Consellería.

En las últimas horas ha trascendido además que las pruebas realizadas a los dos pacientes que habían compartido habitación en el hospital de Vigo con el hombre contagiado de Covid-19 -antes de que se confirmara su positivo- han sido negativas por lo que estas dos personas no están contagiadas.

VIGO

El jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), Víctor del Campo, explicó que pese a que los dos nuevos positivos confirmados ayer en Vigo residen en un municipio del área viguesa, se considera un "caso importado" por el viaje que hizo recientemente al área de Carabanchel, en la comunidad de Madrid. Ambos permanecen aislados en el hospital vigués. El hombre de 44 años ya mostró síntomas el pasado martes día 25, cuando acudió a su centro de salud de Moaña con un cuadro similar al de un catarro. El estado de este transportista de mudanzas de origen rumano, pero afincado desde hace años en Vigo, empeoró y el viernes 28 se acercó a las Urgencias del Álvaro Cunqueiro también con dolor de barriga. Le hicieron estudios radiológicos de tórax y abdomen y, al no hallarle nada, le dieron el alta. Al día siguiente, regresó con tos y fiebre. Entonces, la placa sí reveló neumonía bilateral inicial y decidieron ingresarlo. No se le realizaron las pruebas del coronavirus en ese momento ya que no había estado en zona de riesgo. Ya ingresado -estuvo tres días sin aislar al no conocerse que era un posible caso- al agravarse la neumonía se le hizo el test que debe confirmarse en el Centro Nacional de Microbiología.

Lo aislaron entonces en una de las habitaciones adecuadas para ello y recomendaron a su mujer, sin síntomas, que se recluyera en casa. Ella prefirió quedarse en el hospital, junto a su marido y tras realizarse el test se confirmó que también estaba infectada. En cuanto a los pacientes que compartieron habitación con él antes de ser aislado, el Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo ha confirmado este viernes que ambos han obtenido resultado negativo.