Una sanitaria de A Coruña en cuarentena: "El paciente llegó sin síntomas de Covid-19"

"Lo estoy llevando bien, con total tranquilidad y con mucha paciencia", explica una de las sanitarias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) en cuarentena tras haber tenido contacto con el hombre de 49 años que permanece ingresado en el centro coruñés con coronavirus. Un paciente que llegó al Servicio de Urgencias del Chuac con un cuadro clínico "muy inespecífico, de malestar general, cansancio, pérdida de apetito...". "Hay un protocolo claramente establecido y sabíamos perfectamente lo que había que hacer ante pacientes que cumplían una serie de criterios, tanto de síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar...) como de antecedente epidemiológico (haber viajado a una de las zonas consideradas de riesgo o haber estado en contacto con un afectado por coronavirus), pero este en cuestión no cumplía con ninguno de esos criterios, de ahí que, en un primer momento, no se activase la alerta", explica esta profesional, quien especifica que fue durante la exploración médica cuando se comprobó que el enfermo tosía, y cuando él mismo refirió haber tenido "sensación de fiebre" en casa. "En ese momento, se decidió pedir las pruebas pertinentes, una analítica y una placa de tórax. Esta última reveló que sufría una neumonía atípica vírica de origen desconocido, y a partir de ahí se procedió a realizarle la prueba del coronavirus. Antes de saber el primer resultado, ya nos avisaron de que el paciente estaba aislado, y que había que esperar. A mí me llamaron estando ya en casa para comunicármelo, me puse una mascarilla, y hasta hoy", indica.

Esta sanitaria del Chuac asegura haber vivido todo el proceso "súper tranquila". "Los compañeros sabíamos que era cuestión de tiempo que empezásemos a ver casos de coronavirus. Actuamos con total normalidad", reitera. "Esa misma noche nos informaron de que se iban a enviar muestras del paciente al Instituto Carlos III de Madrid porque los resultados de la primera prueba no eran concluyentes. No obstante, nos dijeron que había que considerarlo ya como un positivo y que, por lo tanto, teníamos que establecer todas las medidas de aislamiento en casa. Nos llamaron del Servicio de Medicina Preventiva, y vino a casa un equipo de enfermeros que se está encargando de acudir a los domicilios a tomar las muestras de los posibles contagiados para traernos mascarillas quirúrgicas y otro material. Desde ese momento mantuvimos el aislamiento, y a última hora de la mañana del miércoles nos confirmaron que el caso era positivo", agrega.

Esta profesional explica que, por el momento, no les han realizado ninguna prueba para saber si están infectados. "Nos dijeron que nos las iban a hacer, pero no nos han concretado cuándo", especifica, y subraya: "Tampoco tiene mucho sentido que nos las hagan ahora, porque a lo mejor damos un falso negativo. Y no va a cambiar nada nuestra situación. Modificará, si acaso, la cuestión epidemiológica, pero nosotros vamos a seguir igual", apunta esta sanitaria, quien estima que la situación de aislamiento se prolongará, "como mínimo, catorce días".

Sobre las condiciones de la cuarentena, esta profesional del complejo hospitalario coruñés comenta: "Yo la estoy pasando en mi dormitorio, que además tiene baño dentro. Cuando salgo de esa habitación, tengo que permanecer a dos metros de los miembros de mi familia, y llevar siempre mascarilla. Ellos, también. Además, tenemos que ser muy meticulosos con la higiene de manos y de los objetos que tocamos. Lavar mi ropa aparte en agua caliente, mucha limpieza, extremar la higiene y poco más", señala.

La única pega que pone a cómo se están haciendo las cosas es que su cuarentena y la de sus compañeros se considere "enfermedad común, y no accidente laboral". "La normativa ministerial así lo establece, pero nosotros, como profesionales sanitarios, entendemos que se trata de un accidente laboral. Esa va a ser nuestra pelea", destaca.