Los tres casos de coronavirus en Galicia son importados al contagiarse en Madrid

Los análisis del Centro Nacional de Microbiología ratificaron ayer otros dos contagios, por lo que ya son tres los enfermos con el nuevo coronavirus en Galicia. Se trata del paciente que el pasado domingo ingresó en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con un cuadro de neumonía y de su mujer. La segunda prueba realizada al hombre resultó "no concluyente", por lo que el laboratorio de Majadahonda la volvió a repetir. El Sergas confirmó anoche el positivo. Tanto estos dos casos como el primer positivo, en A Coruña, son contagios importados, es decir, no contrajeron el virus en la comunidad, según el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña y el subdirector xeral de Epidemioloxía, Xurxo Hervada. "El virus no circula por Galicia", resaltan.

El jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), Víctor del Campo, explicó que pese a que los dos nuevos positivos residen en un municipio del área de Vigo, se considera un "caso importado" por el viaje que hizo recientemente al área de Carabanchel, en la comunidad de Madrid. Ambos permanecen aislados en el hospital vigués. El hombre de 44 años ya mostró síntomas el pasado martes día 25, cuando acudió a su centro de salud de Moaña con un cuadro similar al de un catarro. El estado de este transportista de mudanzas de origen rumano, pero afincado desde hace años en Vigo, empeoró y el viernes 28 se acercó a las Urgencias del Álvaro Cunqueiro también con dolor de barriga. Le hicieron estudios radiológicos de tórax y abdomen y, al no hallarle nada, le dieron el alta. Al día siguiente, regresó con tos y fiebre. Entonces, la placa sí reveló neumonía bilateral inicial y decidieron ingresarlo. No se le realizaron las pruebas del coronavirus en ese momento ya que no había estado en zona de riesgo. Ya ingresado „estuvo tres días sin aislar al no conocerse que era un posible caso„ al agravarse la neumonía se le hizo el test que debe confirmarse en el Centro Nacional de Microbiología. Al cierre de esta edición, aún no había sido así.

Lo aislaron entonces en una de las habitaciones adecuadas para ello y recomendaron a su mujer, sin síntomas, que se recluyera en casa. Ella prefirió quedarse en el hospital, junto a su marido y tras realizarse el test se confirmó que también estaba infectada. En cuanto a los pacientes que compartieron habitación con él, en uno se descartó el virus y el otro está pendiente del resultado.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió "tranquilidad" a la población ante la confirmación de dos casos en la comunidad. El líder del PP informó de que los hospitales gallegos han realizado un total de 167 pruebas ante casos sospechosos de coronavirus, de lo que, de momento, solo dos han dado positivo y son casos importados.