The Chemical Brothers, Bad Bunny y Liam Gallaguer, en O Son do Camiño

Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Jason Derulo, The National, Bad Bunny o Daddy Yankee serán algunos de los artistas que participarán, entre el 18 y el 20 de junio, en la tercera edición del festival O Son do Camiño, el cartel "más ecléctico" de los propuestos hasta ahora, según aseguraron ayer sus responsables durante la presentación del certamen en Santiago. En esta edición, cuyos abonos saldrán a la venta a las 14.00 horas del próximo martes, se ha ampliado el aforo hasta los 120.000 asistentes.

La intención este año ha sido la de confeccionar un cartel "muy variado", que abarque distintos tipos de música y "cubra la demanda de la mayoría del público", señaló durante la presentación Iván Méndez, de Bring The Noise. Esta cita, que "se ha convertido en solo dos ediciones en uno de los grandes festivales del sur de Europa", agrupará este año "algunos de los grandes nombres del rock, de la música urbana y de la música electrónica", así como una "gran presencia gallega", añadió.

Durante los tres días de duración pasarán por el Monte do Gozo de Santiago grupos como The National, Editors o Foals, en su primera visita a Galicia, así como Liam Gallagher, DJ Snake o The Chemical Brothers y el cantante Jason Derulo, que dará en Compostela su único concierto del año en España.

La música urbana estará representada por nombres como Bad Bunny o Daddy Yankee en este festival, en el que actuarán también Armin Van Buuren, Timmy Trumpet, Editors o Natos y Waor.

El festival contará también con numerosos grupos y artistas gallegos con nombres como Xoel López, Guadi Galego, Furious Monkey House, Triángulo de Amor Bizarro, Presumido, Budiño, Escuchando Elefantes, Cora Velasco, The Killer Barbies, Sen Senra o Boyanka Kostova, y del panorama nacional como Carolina Durante, Kase.O, Miss Cafeína, Tigre y Diamante, Les Castizos o Lola Índigo.

Con ello, acudirán hasta el Monte do Gozo artistas que han sido cabezas de cartel en festivales internacionales como Coachella o LollaPalooza y que suman hasta doce premios Grammy, según resaltaron ayer desde la organización.

Los abonos para asistir a este evento, a un precio de 59 euros, se pondrán a la venta el próximo martes, día 10, a las 14.00 horas. Por el momento, habrá que esperar para conocer la distribución de artistas por días

Tras el éxito cosechado en sus dos ediciones anteriores, en las que los abonos se agotaron en pocas horas, O Son do Camiño llegará este año a un "Monte do Gozo ampliado", explicó el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Frente a los 97.000 asistentes de 2019, este año el festival amplía aforo y se marca la posibilidad de alcanzar los 120.000 participantes, al tiempo que incorpora un nuevo escenario, hasta tres, y un área de restauración y camping con capacidad para 4.000 personas. Además, por primera vez, estará disponible el renovado recinto de alojamiento gestionado por Carrís Hoteis.

El año pasado, el festival generó un retorno económico próximo a los 15 millones de euros y generó más de 900 puestos de trabajo directos e indirectos, recordó la Xunta, así como un 100% de ocupación hotelera. El 59% de los asistentes procedían de fuera de Galicia.

Durante la presentación del cartel, en la que estuvieron representantes de Bring The Noise, Esmerarte Industrias Creativas y Estrella Galicia, Román Rodríguez defendió que O Son do Camiño, que forma parte del programa del Xacobeo, es "algo más que un festival", ya que "engarza con valores del Camino" como "lugar de encuentro y lugar de convivencia" para "todos los públicos".

Sobre la posibilidad de que el festival se vea afectado por las recomendaciones a raíz de la alerta por coronavirus „en caso de que se suspendiesen eventos de gran afluencia de público„, el conselleiro mostró su "confianza en el sistema sanitario español" y pidió "prudencia", dado que se trata de un evento que tendrá lugar dentro de "casi cuatro meses". "En el caso hipotético, y no deseado, de que se mantenga o incremente una situación que hasta el momento es la que es, el derecho de los usuarios está plenamente garantizado", señaló.