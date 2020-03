Una boyband (banda de chicos) es un grupo vocal de jóvenes, adolescentes, casi niños, habitualmente muy de coreografías. Boybands famosas han sido los Jackson 5, los New Kids on the Block, los Take That y por supuesto los Backstreet Boys. En España se dan menos pero también. La última, Auryn. Kiko y Omar, inseparables últimamente, no alcanzarían la categoría, serían en todo caso dúo, efímero con toda seguridad. Kiko, Isa e Isabel, los Pantoja, de hacer algún día algo juntos entrarían en la categoría de género mixto y familiar, con los Trapp. En Latinoamérica también han abundado las boy bands. Es el caso de Los Chamos. Los Chamos fue un reconocido grupo venezolano de música pop de los ochenta. Eran seis muchachos. Uno de los muchachos era el novio al que Ivonne Reyes acaba de plantar en el altar, o al revés, o en ambas direcciones. No se sabe. A Gabriel, que evolucionó de boy band a culebrón, se le quedó, desde entonces, lo de chamo (que en Venezuela significa precisamente eso, adolescente) aunque ya está maduro. El Chamo Gabriel. De momento se conoce la versión de Ivonne. El Chamo no tardará en cantar. Evocando viejos tiempos.