Warner Bros y Spielberg convertirán la película 'Los Goonies' en una serie

Warner Bros y la productora Amblin, de Steven Spielberg, serán los encargados de convertir en serie de televisión la película Los Goonies. El artista y activista puertorriqueño Ramón Rodríguez será el protagonista de esta versión televisiva en la que interpretará a un exmarine que se convertirá en un compañero esencial de un grupo de chicos que se meterá en todo tipo de aventuras.

Rodríguez no ha dejado de trabajar en Hollywood desde el año 2005, cuando apareció en dos episodios de la serie Rescue Me: Equipo de Rescate. Tras esta interpretación formó parte del elenco de The Wire de HBO durante una temporada y encarnó el papel de John Bosley, el ayudante del misterioso Charlie, en la versión de 2011 de Los Ángeles de Charlie. Además, en los últimos tres años ha tenido personajes en las series The Affair en Showtime, Iron Fist y The Defenders en Netflix. Aunque la mayor parte de su carrera ha estado enfocada en la actuación, Rodríguez es también director, productor y guionista.

Según la producción de la serie, su personaje de Jax en Los Goonies tendrá una ferretería en el pequeño pueblo de Ridgeville, donde se desarrollará la historia.

Será, además, uno de los pocos residentes que no creció allí y se relaciona con la protagonista femenina, Stella Cooper, quien regresa a casa después de haberse agotado emocionalmente en Nueva York. Allí encuentra empleo como maestra suplente y decide ayudar a tres estudiantes que quieren hacer ellos mismos una nueva versión de su película favorita, Los Gonnies.

La producción de esta serie está a cargo de los estudios Warner Bros y la productora Amblin, de Steven Spielberg, quien también formó parte de la cinta original en 1985. Por el momento se desconoce cuándo comenzará el rodaje y cuando está previsto que esté lista la nueva versión televisiva para emitir. Desde los responsables de la serie solo se ha adelantado además el nombre del actor que encarnará al protagonista pero no del resto del elenco.