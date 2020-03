Los afectados en España aumentan a un ritmo del 20% diario

El número de casos de coronavirus en España se sitúa por encima de los 600, lo que supone un incremento del 20% respecto al día anterior. La epidemia ha dado un salto cuantitativo al dispararse a 17 la cifra de víctimas mortales después de registrarse el fallecimiento de tres personas en la Comunidad de Madrid, tres en el País Vasco y una en Aragón, todas ellas personas mayores con patologías previas.

Ya no queda ninguna comunidad libre de coronavirus. Únicamente no se han registrado casos en Ceuta ni en Melilla. Eso sí, el 60% de los contagios se concentran en Madrid, País Vasco y La Rioja. De hecho, en esta última comunidad hay un único foco en la localidad de Haro, donde hay 55 personas infectadas relacionadas con un funeral en Vitoria. El problema es que no siempre están acatando este aislamiento y ha sido necesaria la vigilancia de la Guardia Civil para salvaguardarlo.

Agentes, ataviados con trajes especiales, están recorriendo una a una la casa de los contagiados en Haro para notificarles la obligatoriedad de respetar el aislamiento domiciliario.

Los agentes de acción rápida de la Guardia Civil están advirtiendo a estas personas de que en caso de no que cumplieran con esta obligación podrían ser trasladados a un centro sanitario donde quedarían ingresados bajo custodia policial y se expondrían a multas de hasta 600.000 euros.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aclaró que estas personas "no están en cuarentena" sino "en vigilancia activa", es decir, "que deben estar en sus domicilios porque así lo establecen los protocolos médicos para evitar la expansión del virus".

Además de La Rioja, las otras dos comunidades con más casos son Madrid (202) y el País Vasco (102).

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó que pese a que se está produciendo un incremento del 20% diario de los casos, "no hay una situación descontrolada" de la enfermedad en el país. Sanidad habla de que el virus está en "fase de contención" en España.