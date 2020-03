Agotadas las entradas de O Son do Camiño en apenas 90 minutos

El festival O Son Do Camiño ha vuelto a colgar el cartel de "completo" en su tercera edición, que contará con artistas como The Chemical Brothers, The National, Bud Bunny, Liam Gallagher, Editors o Daddy Yankee y se celebrará en O Monte do Gozo los próximos 18, 19 y 20 de julio. Los abonos han salido hoy a la venta a un precio de 59 euros y se han agotado en apenas 90 minutos, según indica la organización.

Se trata de una oferta inicial que tendrá su continuidad con las entradas por días que se pondrán a la venta próximamente, junto a la programación. También se anunciarán en los próximos días plazas en la zona de descanso.

Los responsables del festival recuerdan que solo las entradas adquiridas a través de los canales oficiales, osondocamino.es y www.eventbrite.es, serán válidas y darán acceso al recinto.