Claves sobre la detección del virus

Las pruebas para confirmar o descartar la presencia de coronavirus en pacientes no dejan de aumentar en A Coruña. Solo hasta el pasado domingo, el Hospital Universitario había realizado ya un centenar de test y las previsiones son que el número "crezca de forma exponencial en los próximos días porque a más casos, más contactos", explica el jefe del Servicio de Microbiología, Germán Bou, quien resuelve todas las dudas sobre este tipo de pruebas, claves para detectar afectados y activar los protocolos necesarios que marca Sanidad.

¿En qué consiste el test? Es un proceso similar al test de gripe. Los médicos recogen muestras de mucosa en la nariz o en la garganta, un proceso que apenas dura un minuto. Posteriormente se llevan al laboratorio para su análisis. "Es un proceso rápido, indoloro y no invasivo", indica Bou.

¿A quién se le realiza? El protocolo del Ministerio de Sanidad establece que debe realizarse a cualquier paciente con síntomas de infección vírica que haya estado en las zonas de riesgo, a los enfermos de neumonía cuyo origen se desconoce y a quienes estuviesen en contacto con algún afectado.

¿Cómo se selecciona a qué contactos de un afectado se les hace el test? "Medicina preventiva hace una encuesta epidemiológica en la que se analiza el estilo de vida el paciente, si convive con más gente, cuánto ve a sus amigos, etc. y en función de eso, se hace el test a quienes tengan contacto muy estrecho o presenten síntomas como fiebre, tos, etc.", explica el doctor Bou. En el caso de quienes están aislados por haber tenido contacto con un afectado, si no hay síntomas, el test se realizará al finalizar los 14 días de cuarentena.

¿Por qué si da positivo hay que esperar una segunda confirmación de Madrid? Para tener más garantías. "La situación ha sido tan repentina que hay que tener en cuenta que la secuenciación genética del coronavirus no se obtuvo hasta el 12 de enero y a los pocos días ya había kits diagnósticos para detectarlos, que funcionan pero que no han pasado los procesos de validación que serían habituales", indica Bou, quien explica que para descartar falsos positivos, el Sergas no da por confirmado un caso hasta que llega el resultado de Madrid.

¿Y si dan resultados distintos? Las pruebas volverían a realizarse hasta que haya consenso entre los resultados del Chuac y de Madrid, pero no es lo habitual. "Hasta el momento, todos los positivos aquí se han confirmado también en Madrid y creo que en España, solo hubo un positivo en Aragón que finalmente fue descartado", señala este microbiólogo.

¿En qué consiste la nueva técnica para detectar el virus que esta semana estrenará A Coruña? Se trata de un sistema que no solo detecta el Covid-19 sino otros 21 patógenos virales y bacterianos, lo que permite conocer "de forma más exhaustiva el cuadro del paciente". "Además es más rápido, se pasa de tener los resultados en dos o tres horas a tenerlos en una y sus resultados son prácticamente definitivos", indica Bou.

Si se hiciera un test similar a los contactos de alguien con gripe, ¿los números serían similares al coronavirus? "Los datos serían muchísimo peores", asegura tajante el doctor Germán Bou, quien recuerda que todos los años fallecen muchos pacientes por gripe y que, en lo que va de temporada, "ya hemos tenido casos de muertes por gripe y no salen en el telediario y del coronavirus, no hemos tenido". Por ello, el jefe de Microbiología del Chuac pide tranquilidad ante la alarma generada por este nuevo virus.