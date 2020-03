"El virus se transmite muy bien, pero es poco patógeno. Muchos afectados no presentan síntomas"

"Es un virus que se transmite muy bien, pero poco patógeno. Solo causa problemas respiratorios en personas mayores con patologías de base, en gente que no llega a 80 años es muchas veces asintomático". Con este mensaje, el jefe del servicio de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Germán Bou, quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la población ante la expansión del coronavirus. "En mucha gente joven el virus cursa sin síntomas e incluso hay pacientes que han tenido fiebre o tos y a los que se les ha diagnosticado el nuevo virus, pero que están perfectamente", explica este doctor coruñés, quien pide usar el sentido común. "Mi familia y yo ahora mismo no hacemos nada que no hiciéramos antes. Hacemos la misma vida pero aplicando unas medidas de sentido común como lavarse las manos a menudo, no toser sobre las manos, evitar dar la mano, etc...", señala este especialista.

Bou reconoce que, si se analizan los datos, la gripe sale perdiendo en la estadística ya que registra más fallecidos y afectados que, por el momento, este nuevo virus. Sobre la medidas de aislamiento o el cierre de ciertos establecimientos de algunas comunidades, cree que se debe "a que es un virus nuevo y por ello, al principio hay que evitar como medida de seguridad" que se propague.

Este especialista en Microbiología pide "tranquilidad" a la población y a quienes sospechen que están afectados que llamen al 061 para que se les vayan a hacer las pruebas a su domicilio.