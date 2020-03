Técnicos desinfectan el centro cívico de Feáns

Una empresa especializada en control de plagas y fumigación efectuó ayer la desinfección del centro cítivo de Feáns, cerrado el lunes al detectarse un brote de coronavirus. Dos especialistas limpiaron durante una hora todas las instalaciones que no volverán a abrirse hasta que indique Sanidade. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró que "no está previsto" el cierre de ningún otro centro público. "No se van a tomar decisiones unilaterales que puedan alarmar a la población o que no sean necesarias", señaló.