Inditex instaura el teletrabajo como medida de prevención por el virus

La firma coruñesa Inditex ha instaurado el teletrabajo como medida de prevención contra el coronavirus y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Pese a no haber registrado ningún contagio de Covid-19, el grueso de la plantilla de la sede central del gigante textil, ubicada en el polígono de Sabón, ha comenzado esta semana a trabajar desde casa. "Se ha animado a todos aquellos que puedan y lo deseen a teletrabajar desde sus domicilios", confirmaban ayer desde la compañía, donde aseguraban que aunque gran parte de la plantilla pueda trabajar desde casa, no quiere decir que no haya parte del personal que continúe haciéndolo en Sabón. "Depende del departamento. Puede haber un área en la que de diez trabajadores, ocho lo hagan desde casa y en otra solo la mitad", ponían como ejemplo.

En las últimas semanas, la multinacional ha adquirido ordenadores portátiles para poner en marcha esta medida de prevención, que se prolongará durante al menos quince días. Pese a estas medidas excepcionales, desde la compañía coruñesa recuerdan que la firma opera "con total normalidad" porque sostienen, por sus características tienen capacidad para que el grueso de la plantilla opte por el teletrabajo, medida que ha sido aconsejada por el Ministerio de Sanidad.

Desde la firma textil confirmaron ayer, además, que la presentación de resultados que estaba prevista para el próximo miércoles día 18 de marzo en las instalaciones de la compañía en Sabón no se hará, como todos los años, de forma presencial. Los responsables de Inditex analizarán los resultados de la empresa en el último ejercicio vía telemática „es decir, la presentación podrá seguirse a través de internet„ y los medios podrán realizar preguntas por teléfono. Además, habitualmente un día antes de esta presentación, se realizaba una visita guiada por las instalaciones de la compañía textil para los medios de comunicación que en esta ocasión se ha suspendido por prevención.