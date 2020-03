La OMS declara pandemia el coronavirus y ve "alarmante" los niveles de propagación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció ayer que el coronavirus ya puede definirse como una "pandemia", después de que en las últimas dos semanas el número de casos fuera de China se multiplicase por trece y el de países afectados se triplicase hasta superar ya el centenar en todo el mundo: más de 118.000 afectados y 4.291 muertos en 114 naciones. "Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente todavía más en los próximos días y semanas", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesusy, quien añadió que la entidad "está profundamente preocupada por la alarmante expansión del virus, por su gravedad y por los niveles de inacción".



El máximo responsable del organismo aseguró que la nueva definición del Covid-19 como pandemia "no cambiará lo que estamos haciendo y lo que los países deben hacer", en relación a que las estrategias deben seguir enfocadas más en la contención (para evitar nuevos casos) que en la mitigación de los ya existentes. "Esta pandemia no es sólo una crisis de salud pública, afecta a todos los sectores, y todos los gobiernos y sociedades deben involucrarse en la lucha", afirmó el médico etíope. "No podemos decirlo más alto, más claro o con más frecuencia: todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia", añadió.

Según el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, considerar el coronavirus una pandemia fue una decisión tomada tras largas horas de estudio con expertos dentro y fuera del organismo, y "debe impulsar a tomar acciones más agresivas e intensas".

En la parte positiva, Tedros recordó ayer que dos de los países más afectados por la pandemia, China y Corea del Sur, muestran una clara tendencia a la baja en el número de casos, y que 57 de las naciones afectadas han reportado menos de diez contagios. Añadió que la OMS agradece a países como China, Irán, Italia y Corea del Sur las agresivas medidas para contener sus brotes epidémicos, reconociendo que "sus sociedades y economías han pagado un duro precio". En este sentido, recordó, "todos los países deben buscar un buen equilibrio entre proteger la salud, minimizar los efectos adversos en la economía y la sociedad y respetar los derechos humanos".

Desde el Ministerio de Sanidad indicaron ayer que confían en que no haya transmisión del coronavirus en España en dos meses si todo "va muy bien", aunque el brote podría alargarse hasta los cuatro meses si la situación no evoluciona como se espera, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, horas antes de que la OMS decretase la pandemia. El experto precisó que, cuando haya un descenso de casos, habrá que esperar a que el último paciente dé negativo en dos ocasiones y a partir de ahí contar dos periodos de incubación (un mes en total) para asegurar el fin de la transmisión.

Simón reconoció que hay hospitales en Madrid "muy saturados" en los que se está trabajando "bajo un estrés muy importante", aunque precisó que la carga asistencial es "muy desigual" entre centros sanitarios. Además indicó que en unos nueve o diez días podría empezar a notarse el efecto real de las medidas que se están adoptando para frenar la progresión del coronavirus, sobre todo en las comunidades de Madrid, La Rioja y el País Vasco, las más afectadas.

Según los últimos datos facilitados por Sanidad, ya son 50 los fallecidos con coronavirus y 2.152 los casos confirmados.