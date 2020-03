Casos de coronavirus a día 14 de Marzo en España: así está la situación

El coronavirus ha sometido al mundo a una crisis sanitaria que marcará toda una época. Tras estallar en China hace unos meses, el covid-19 ha conseguido propagarse por todos los continentes, aunque se ha cebado especialmente en Europa, convertida ya en el epicentro de los contagios. Tras atemorizar al gigante asiático, Italia fue la potencia europea que recibió la mayor embestida de casos, aunque estos se han multiplicado exponencialmente en España en los últimos días hasta el punto de decretarse el Estado de alarma. Estos son los datos más relevantes de la presente jornada.





Cifras de infectados y fallecidos en España

Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad indican que ya hay más de 5.700 personas en España contagiadas por el coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 138. En la parte positiva, 193 pacientes han recibido el alta. En todo caso, cabe tener en cuenta que en lo que se refiere a la cifra de infectados, los datos de Sanidad suelen ser algo inferiores a los reales, ya que las consejerías autonómicas siempre disponen de datos más actualizados.

Por ahora, la comunidad con más infectados es Madrid, seguida del País Vasco y Cataluña.

Zonas confinadas

La Generalitat ha confinado este viernes a toda la comunidad de Cataluña después de que previamente, este jueves, confinara a los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. En Murcia, ante la llegada de ciudadanos procedentes de zonas de riesgo, el Gobierno regional ha confinado los municipios costeros de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, La Unión, Mazarrón y Águilas, en los que residen 376.000 personas.

Colegios, institutos y universidades cerrados

Los estudiantes de la Comunidad de Madrid, los de La Rioja y los de algunas ciudades del País Vasco fueron los primeros en ver cómo se les clausuraban las clases por culpa del coronavirus. Sin embargo, el 12 de marzo la decisión se extendió a Cataluña y al resto de comunidades autónomas. En total son 10 millones de alumnos los afectados por un cierre escolar que en muchos casos se extenderá hasta finales de marzo y en alguno, hasta después de Semana Santa.



Otras restricciones

Siguiendo la estela que Italia decretó para todo el país, en algunas zonas de España se ha dictaminado el cierre de todos los negocios que no sean de primera necesidad. Comercios de comida, farmacias, gasolineras y estancos que podrán abrir en Madrid, que junto con la Comunitat Valenciana ha ordenado el cierre de bares, restaurantes y locales de ocio desde este sábado. En Cataluña bares y restaurantes se salvan por ahora del veto, pero no así los gimnasios, estaciones de esquí, discotecas y aquellas zonas comerciales en las que no se venda alimentación.

Competiciones deportivas paralizadas



Desde la Primera División hasta las del menor rango. Todas quedan clausuradas al menos durante dos semanas. Pero no solo el fútbol se ve afectado. La inmensa mayoría de competiciones deportivas han sido clausuradas como medida de precaución ante la acometida del coronavirus.





La situación en China y otros países

Mientras en China empieza a remitir el empuje del coronavirus, con solo ocho nuevos contagios este jueves, en el segundo gran epicentro de la enfermedad, Italia, los datos todavía no dan pie a la esperanza. Las últimas informaciones apuntan que el número de infectados sigue creciendo de forma acelerada.