Bruselas movilizará 37.000 millones para combatir el coronavirus

La Comisión Europea ha elevado a 37.000 millones el dinero que pretende movilizar para responder a la crisis del coronavirus y ha prometido a los países "máxima flexibilidad" en la aplicación de las reglas fiscales, al tiempo que ha asegurado que está preparada incluso para suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento si fuera necesario.



Según las estimaciones de los servicios económicos europeos, es "muy probable" que la expansión de la eurozona y de la UE "caiga por debajo de cero" en 2020, aunque repunte después en 2021. Es decir, el brote vírico provocaría una recesión este año para iniciar después una recuperación. Para capear esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró ayer que se dará a las capitales la "máxima flexibilidad" que permiten las normas presupuestarias para que aprueben programas de gasto destinados a contrarrestar el impacto de la enfermedad en la economía.

Esto se traduce, en particular, en que los gastos extraordinarios que aprueben las capitales para hacer frente a la crisis no computarán en el cálculo del déficit estructural. Pero si esta flexibilidad no fuera suficiente y los países necesitaran más espacio presupuestario, Bruselas no descarta dar un paso más.

En concreto, el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, apuntó que, como "último recurso", se podría activar la "cláusula de escape" que prevé el Pacto para situaciones de crisis y que supone que quedarían congelados los compromisos de consolidación fiscal. "Estamos preparados para usar toda esta caja de herramientas y permitir así a los Estados miembros responder con efectividad a la crisis", expresó ayer el letón. "Hay que animar a los Estados miembros y hay que hacer que se sientan cómodos para adoptar las medidas necesarias para apoyar a los sectores más afectados", subrayó, por su parte, Von der Leyen.