Galicia pasa de 69 a 112 casos en un día y en A Coruña se dan las tres primeras altas

La expansión del coronavirus comienza a dispararse en Galicia. La cifra de casos alcanzaba ayer los 112, 43 más que los registrados el jueves. En solo una semana se ha pasado de los cuatro positivos registrados el viernes 6 de marzo a los 112 citados de ayer. En otras palabras, los casos se han multiplicado por 28 en siete días. El nuevo coronavirus continúa su expansión acelerada por todo el país, con 120 muertos y algo más de 4.200 contagiados a nivel nacional, con un aumento de 36 fallecidos y 1.205 casos respecto al jueves.



Respecto a Galicia, según las cifras facilitadas ayer tarde por la Consellería de Sanidade, 45 de los casos corresponden al área sanitaria de A Coruña, 6 a la de Lugo, 14 a Ourense, 11 a Pontevedra, 20 a Vigo, 12 a Santiago y 4 a Ferrol. De los 45 del área sanitaria de A Coruña, hay cuatro en la UCI del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y nueve ingresados en planta. El resto están en sus domicilios.

Debido al cambio de protocolo introducido por el Ministerio, desde ayer la Xunta informará sobre casos de infección con un resultado positivo en la comunidad autónoma. Del total de pacientes positivos en Galicia, 7 permanecen en la UCI, 32 están en unidades de hospitalización y 73 en el domicilio.

Por otro lado, se registraron las tres primeras altas de pacientes, en el Chuac.

El alto número de casos registrados en A Coruña se debe al foco relacionado con el centro cívico de Feáns, ya clausurado preventivamente, y varios de los casos están asociados a brotes familiares y son importados de Madrid o Italia.

Sanidade ha hecho hincapié una vez más en la importancia de no emplear el número 061 para aclarar dudas o para atenciones no urgentes, dado que podría obstaculizarse la atención de este tipo de emergencias. En caso de dudas o síntomas leves, la población debe llamar al 900 400 116 y, si se sospecha de que se pueda padecer coronavirus, no acudir a centros hospitalarios.

Desde ayer el Sergas pone además a disposición de la ciudadanía una página web „ https://coronavirus.sergas.es„, en la que consultar la información dirigida a la población, a los profesionales sanitarios y a otros colectivos, con recomendaciones y pautas de actuación.

Casi la mitad del total de positivos en España se localizan en Madrid (1.990 y 81 muertos), que cerrará a partir de hoy sábado todos los establecimientos menos los comercios de alimentación y farmacias. Le sigue el País Vasco (417 y 14 muertos), que ha decretado el estado "de alerta o emergencia sanitaria" en ese territorio.

Cataluña, con 316 casos positivos y 4 muertos, es la tercera comunidad que ha registrado más positivos. Su presidente ha pedido el confinamiento de toda la comunidad.

En La Rioja siguen aumentando y ya son un total de 259 (2 muertos); en el resto de comunidades, las cifras son las siguientes: Andalucía, con 219; Castilla-La Mancha, con 194; Castilla y León, 169; Navarra, 130; Comunidad Valenciana, 94; Aragón, 80; Canarias, 70; Asturias, 73; Extremadura, 39; Murcia, 35; Baleares, 30; Cantabria, 29. Melilla ha notificado sus dos primeros positivos, mientras que Ceuta sigue sin registrar casos confirmados.