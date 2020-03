El Hospital de A Coruña refuerza la UCI y crea un 'itinerario especial' en Urgencias

Varios hospitales de Madrid están desbordados por el rápido crecimiento de los casos de Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus. Desde hace varios días, los responsables de las siete áreas sanitarias de la red del Servizo Galego de Saúde (Sergas) trabajan sobre la posibilidad de que se den los peores escenarios, que incluiría la suspensión de operaciones no urgentes, de consultas y de pruebas. Como primer paso para reorganizar la actividad asistencial, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, anunció que su departamento iba a "potenciar", tanto en Atención Primaria como en Especializada, la consulta telefónica. El objetivo es doble: por un lado "disminuir la afluencia" a estos centros y, por otro, proteger a los colectivos más vulnerables. Se busca, "especialmente", que los profesionales sanitarios revisen sus agendas de consulta y repasen los historiales clínicos de los pacientes para determinar si aquellos "más frágiles, con patologías crónicas u oncológicas", pueden ser consultados vía telefónica por los mismos especialistas o si tienen que asistir o bien, añadió, "si existe la posibilidad de demorar alguna consulta".



En el área sanitaria de A Coruña, la que hasta ayer concentraba un mayor número de casos diagnosticados de Covid- 19 en Galicia, ya se están empezando a aplicar estas medidas. La gerencia pidió hace días a los responsables de los diferentes servicios médicos, tanto de los centros de salud como de los hospitales, que desarrollen planes para demorar todas las "consultas de revisión, que no sean preferentes o de las cuales no se derive una cirugía oncológica", explicó ayer a este diario el director de Procesos Asistenciales, Antón Fernández. También se ha requerido a los coordinadores médicos que sus servicios deriven a atención telefónica "todo lo que puedan", tanto en los hospitales, como en los ambulatorios. "Los facultativos de los centros de salud conocen bien a sus pacientes, por eso les hemos pedido que prioricen la consulta telefónica. Que todo aquello que se pueda demorar, se demore", subrayó.

Fernández avanzó, también, que en los centros del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) "se han preparado o programado espacios" en previsión de que, en los próximos días, más pacientes con Covid-19 requieran ingreso, en una planta de hospitalización o en la UCI. "Hemos desarrollado planes para abordar las dos situaciones", señaló el director de Procesos Asistenciales, quien aseguró que los responsables del área sanitaria coruñesa y los equipos médicos del Chuac llevan días reorganizando su actividad, y que lo seguirán haciendo en función de cómo evolucione la epidemia. "Urgencias o la UCI están siendo reforzadas. La situación cambia cada día, y las medidas que tomamos se van adaptando a ese ritmo también", señaló Fernández.

La "prioridad", apuntó, es "tener a los pacientes que están más graves en camas aisladas en las unidades de críticos", pero reconoció que esas camas "son limitadas". Por ese motivo, si se llegan a disparar las hospitalizaciones de enfermos en esa situación, "se ingresarán en una UCI abierta". "Lo importante es que se les puedan aplicar medidas de ventilación y de soporte vital. Si llega ese momento, nuestra idea es habilitar la UCI de la quinta planta del Hospital Universitario, de grandes dimensiones, y la Unidad de Reanimación, que está al lado,para albergar a estos pacientes", especifica el director de Procesos Asistenciales, aunque puntualiza: "Esta es nuestra idea inicial, porque los planes habrá que ir adecuándolos a la demanda", reiteró.

Otro de los servicios hospitalarios clave en el abordaje de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus son las Urgencias. De hecho, el denominado paciente 0 de Galicia „un hombre de 49 años procedente de Madrid que se desplazó a A Coruña para realizar una entrevista de trabajo„ llegó a través de ese Servicio, que ya ha puesto en marcha un "circuito independiente para los pacientes con infección respiratoria". Algo así como un "itinerario especial". "Cuando llegan y refieren esa sintomatología, se les orienta a una zona concreta de las instalaciones, de manera que no entran en contacto en la sala de espera con otro enfermos", explicó Fernández, quien insistió en que "se ha reforzado" la plantilla en varios servicios. "Y medida que haya que ocupar más plantas o espacios, nos esforzaremos para cubrir la necesidad de personal", destacó.