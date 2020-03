Italia, el espejo que no quisimos mirar

Los fallecidos en Italia por el coronavirus alcanzaron ayer los 1.266, lo que supone un incremento de 250 en las últimas veinticuatro horas, informó ayer por la tarde Protección Civil de Italia. Un incremento brutal que se une a las imágenes como la que ilustra esta página: pabellones hospitalarios improvisados, con enfermos tumbados en camillas endebles, en una estampa más propia de algún país subsahariano que del norte de Italia, una de las zonas más ricas de Europa. Pero las cifras de Italia llevan camino de repetirse dentro de una semana o algo más en España, que lleva una trayectoria paralela a la del país transalpino.



Un dato: el pasado 6 de marzo, Italia registraba 3.858 casos y 148 muertos. Ayer tarde, una semana después, en España se contabilizaban aún más contagiados, 4.231, y solo algunos muertos menos, 122.

Vamos algo más allá en el tiempo: el pasado 8 de marzo España iba por los 589 casos positivos y 17 fallecidos, cifras casi idénticas a las registradas diez días atrás, el 28 de febrero, en Italia: 650 infectados y 17 muertos.

Esto ha llevado a muchos italianos y españoles residentes en Italia a urgir a España a tomar medidas drásticas, que solo ahora se han tomado. "No cometáis los mismos errores que Italia, no perdáis tiempo", dijo el pasado jueves Mateo Renzi, exprimer ministro de Italia. "Pido por favor a mis amigos de Europa, y también a los americanos, que no cometan los mismos errores en la evaluación del riesgo", señaló Renzi, que diferenció entre seguir con la vida normal ante un ataque terrorista de la reacción ante una epidemia. "Por ejemplo, en Francia, el Reino Unido o Alemania han animado a no tener miedo e ir al teatro o a los museos. Es buena reacción ante un ataque terrorista, mostramos nuestra resiliencia, pero ante un virus tenemos que evitar los lugares públicos", explicó.

Las declaraciones del que fuera líder del Gobierno de Italia se produjeron pocas horas después de que Italia decidiera cerrar negocios durante dos semanas, con la excepción de farmacias y supermercados, algo que ya ha decidido hacer también la Comunidad de Madrid.

Renzi criticó también en una entrevista a El País las concentraciones por el 8-M. "Las manifestaciones seguro que han sido hermosísimas y fascinantes, pero haber permitido a todas esas personas estar juntas ha podido generar muchas ocasiones de contacto. Hay una contradicción entre cancelar los vuelos con Italia por un lado, y por el otro, permitir las manifestaciones. Creo que España en una semana estará en las mismas condiciones que Italia", pronosticó Renzi en la entrevista publicada el pasado jueves.

El científico al frente de la lucha contra el coronavirus en Italia ha mostrado el mismo criterio. Walter Ricciardi, máxima autoridad sanitaria italiana, ha declarado a ABC que España no debe subestimar el peligro y debe tomar medidas radicales desde ya. "Parece que sean medidas excepcionales, pero hay que tener en cuenta que te puedes encontrar al inicio de la semana con 20 casos y acabar la semana con 2.000 casos", dijo, y añadió que "fue una locura que España no cancelara el 8-M. Le hicieron un favor al virus".