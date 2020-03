PharmaMar avanza en un fármaco para la dolencia

El temido Covid-19 necesita de una proteína que está en el cuerpo humano para poder reproducirse y propagarse. Ese alimento del virus que ha provocado una pandemia global sin precedentes se llama EF1A. Y sobre la relación entre ambos podría actuar el Aplidin, un fármaco creado por PharmaMar para el mieloma múltiple que va camino de reinventarse de anticancerígeno a anticoronavirus.

Los estudios in vitro realizados con el Aplidin en el coronavirus humano HCoV-229E, que tiene, según la biotecnológica gallega, "un mecanismo de multiplicación y propagación muy similar" al Covid-19, "han resultado ser positivos". PharmaMar llevó adelante esos estudios en el Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por el doctor Luis Enjuanes y las doctoras Isabel Solá y Sonia Zúñiga. "Con estos datos, PharmaMar contactará con autoridades regulatorias para analizar las posibilidades de estudios en pacientes infectados con el Covid-19", anunció el grupo presidido por José María Fernández Sousa-Faro en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No hay plazos concretos, según detallan fuentes de la compañía, a la espera de recibir la respuesta de las diferentes administraciones por las que tiene que ir la petición. La respuesta del mercado no se hizo esperar. Pocos minutos después de trascender la noticia, la cotización de PharmaMar se colapsó. Así estuvo tres horas. Fue el mejor valor de toda la Bolsa, con un alza al cierre del 33%.