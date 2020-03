Objetivo: liberar camas hospitalarias

La gerencia del área sanitaria coruñesa ha empezado ya a reducir la actividad quirúrgica programada en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) para tratar de ir un paso por delante del aumento de pacientes que, se estima, necesitarán hospitalización por el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. La medida, incluida en el plan de contingencia puesto en marcha por la dirección médica para afrontar la actual crisis sanitaria, implica disminuir progresivamente toda la cirugía no oncológica y no urgente para tratar de liberar camas hospitalarias. De momento, las intervenciones quirúrgicas que se realizan con cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Abente y Lago, en torno al 40% del total, no se verán afectadas, según indicaron ayer fuentes del área sanitaria.



Tal y como avanzó el viernes a este periódico el director de Procesos Asistenciales, Antón Fernández, en los centros del Chuac "se han preparado o programado espacios" en previsión de que, en los próximos días, más enfermos con Covid-19 requieran ingreso, en una planta de hospitalización o en la UCI. "Hemos desarrollado planes para abordar las dos situaciones", señaló Fernández, quien aseguró que los responsables del área sanitaria coruñesa y los equipos médicos del complejo hospitalario llevan días reorganizando su actividad, y que lo seguirán haciendo en función de cómo evolucione la epidemia. "La situación cambia cada día, y las medidas que tomamos se van adaptando a ese ritmo también", indicó.

El director de Procesos Asistenciales explicó que, en el momento actual, la prioridad es "tener a los pacientes que están más graves en camas aisladas en las unidades de críticos", pero reconoció que esas camas "son limitadas". Por ese motivo, si se llegan a disparar las hospitalizaciones de enfermos en esa situación, Antón Fernández anticipó que se ingresarán en una UCI abierta. "Lo importante es que se les puedan aplicar medidas de ventilación y de soporte vital. Nuestra idea es habilitar la UCI de la quinta planta del Hospital Universitario, de grandes dimensiones, y la Unidad de Reanimación, que está al lado, para albergar a estos pacientes", avanzó.