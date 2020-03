Sigue, en directo, la última hora sobre la crisis del coronavirus

Primer día laborable tras la declaración del estado de alarma sanitaria en todo el país a causa de la crisis sanitaria mundial del coronavirus. En Galicia, ya se tomaron las primeras medidas la semana pasada para hacer frente al Covid-19, y el viernes la Xunta anunciaba la declaración del estado de emergencia sanitaria.



Además, el gobierno gallego suspenderá parte de la actividad hospitalaria ordinaria para ampliar los medios destinados a los afectados por COVID-19, paralizará los plazos de trámites administrativos, limitará a la presencia en colegios e institutos a un miembro de la dirección y enviará a su casa a los funcionarios que puedan trabajar de forma telemática.



Cada ciudad está poniendo en marcha sus propias disposiciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En A Coruña, el Concello ha anunciado nuevas medidas de movilidad como hacer gratuito el parking del Materno y eliminar las multas de tráfico con las cámaras.





PSA-Vigo cierra su planta el miércoles 18 de marzo. Esta decisión inédita, que los sindicatos llevaban días pidiendo, se ha tomado desde la central del Grupo, y no solo será la factoría viguesa la que pare su producción, sino todas las europeas.Las elecciones autonómicas de Galicia se suspenderán hasta que finalice la situación de emergencia causada por la crisis del coronavirus. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los representantes de PP, PSdeG, Galicia en Común, BNB y Ciudadanos pactaron esta mañana por videoconferencia una solución que el primero trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Informa Daniel Domínguez.►El número de infectados con coronavirus asciende a 239 casos en GaliciaEl coronavirus no da tregua en Galicia. Tras conocerse la muerte de la tercera víctima del Covid-19 en nuestra comunidad, continúa el goteo continuo de casos engrosando la lista de infectados. En Galicia, hay hoy localizados 239 casos. De ellos, 80 se encuentran en el área sanitaria de A Coruña, 6 en Lugo, 28 en Ourense, 37 en Santiago y 6 en Ferrol.En Vigo, ya son 46 personas las que han dado positivo, 9 más que ayer. 5 de ellas están ingresadas en el Álvaro Cunqueiro, 2 en UCI; 6 en Povisa y 33 en sus casas.En Pontevedra, son 26 los contagiados, ocho más que los contabilizados ayer.Un varón de 45 años infectado con coronavirus ha muerto hoy en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). El paciente, que presentaba una patología previa, es el primer fallecido de esta área santiaria, tras la mujer de 92 años de Vigo y el hombre de 81 de Pontevedra.►Urkullu aplaza las elecciones en EuskadiEl lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado que, debido a la situación excepcional que estamos viviendo con la crisis del coronavirus, se aplazan las elecciones en Euskadi a una fecha que no se ha concretado.En Galicia, seguimos pendientes de la reunión que mantiene el presidente de la Xunta con los líderes de los partidos de la oposición, quienes le han trasladado su exigencia de posponer la cita con las urnas hasta que se recupere la normalidad.►El Colexio de Psicólogos difundirá por redes consejos para llevar mejor la cuarentena por la pandemiaDesde el Colexio de Psicólogos de Galicia, son conscientes de las dificultades que se viven en los hogares durante la cuarentena por el coronavirus. Ante las voces que apuntan la posibilidad de un incremento de casos de ansiedad, depresiones o incluso aumento de aumento de conflictos, el órgano colegiado prepara una batería de consejos para la población con el fin de que supere lo mejor posible esta lucha en casa contra la pandemia. Informa Mar Mato.