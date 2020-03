Cultura de cuarentena: autores de cómic comparten obras gratis 'on line'

Muchos autores de cómic se han sumado desde este primer fin de semana de confinamiento por el coronavirus a la iniciativa de compartir gratuitamente contenidos propios para ayudar a pasar mejor el tiempo durante el #YoMeQuedoEnCasa.



Uno de los primeros en hacerlo fue El Torres (Juan Antonio Torres García), autor de 'El fantasma de Gaudí' (Premio del Salón del Cómic de Barcelona 2016, con Jesús Alonso Iglesias, Dibbuks). Entre los títulos que regala descargar figuran 'Cuentos del bosque de los suicidas' (con Fran Galán), 'El velo' (con Gabriel Hernández), 'Apocalypse Girl' (con Ramiro Borrallo) o 'Las brujas de Westwood' y 'Tambores' (ambas con Abel García). También comparte desde el mismo hilo de Twitter el catálogo de Cómics Karras hasta el 30 de marzo.





Vamos allá con todo. El catálogo de @ComicsKarras al completo estará disponible para DESCARGA GRATUITA en pdf hasta el próximo 30 de marzo. #quedatencasa #YoMeQuedoEnCasa

CUPÓN: quedatencasahttps://t.co/l1xigasrfF — El Torres (@ElTorres72) March 13, 2020

En mi (abandonado) blog Mandorla tengo un montón de historietas que podéis leer gratuitamente si os ayudan a pasar la #cuarentena #YoMeQuedoEnCasa

Os las voy enlazando aquí:

3 Páginas sobre el Guernica, con @olivaresilustra https://t.co/69WTlK7G4F

— Santiago García (@mandorlablog) March 15, 2020

Si queréis pasar un rato entretenido haciendo manualidades y decorar vuestra casa con una magnífica figura de Titán, el héroe de EL VECINO, el cómic que hago con @pepo_perez, os podéis descargar gratuitamente el recortable:https://t.co/xQ7wqj6xtG#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/6vjnyGVtQ9 — Santiago García (@mandorlablog) March 15, 2020

Miguel Á. Giner Bou y yo nos sumamos a nuestros colegas comiquer@s compartiendo un enlace con algunos de nuestros #comics para que los podáis leer:https://t.co/gDr9qA4j3D #YoMeQuedoEnMiCasa #yomequedoencasa #CulturaenCasa #yomequedo Estos son: pic.twitter.com/03Jtywmf5X — Cristina Durán (@CrisDuranLaGRUA) March 15, 2020

Ya he podido acceder a @lektu Menos una obra que tiene versión extendida y no puede modificarse, todo lo digital ya está en modalidad social. O sea, GRATIS. Cómics y novelas. Disponed de ello si os apetece.https://t.co/Eh6EWmllAS #YoMeQuedoEnCasa — Cels Piñol (@celspinol) March 15, 2020

En el enlace tenéis la historieta completa "Mundo Plasma", 98 páginas de entretenimiento para eso de #MeQuedoEnCasa https://t.co/FoQdeu77GO pic.twitter.com/5iS89dZaZo — Calpurnio (@Calpur100) March 15, 2020

Me uno a la gente que está compartiendo su trabajo 'gratismente' poniendo mi anterior cómic CALIFORNIA ROCKET FUEL a 0€ https://t.co/uLvPzbMLoL — Lorenzo Montatore (@lorenmontatore) March 14, 2020

Hola, majos.



Como no soy médico y lo que hago son monigotes, quiero yo contribuir (en serio) con mi granito de arena a la moral colectiva. En este enlace, los primeros tres Epichodes, con escaneos directos de los originales. #starwars. Please RT.https://t.co/oneIxoqbmo

— JMV (@YedaiJamao) March 14, 2020

No tengo por muchas historietas online para compartir durante la cuarentena, pero tengo esta historieta animada en YouTube, del año 2016. Es cortita pero es algo: https://t.co/an1BBewYjb — Sole Otero ? (@solina) March 15, 2020

¿No sabes qué leer en esta cuarentena? En este ? te recomendamos autoras de cómic que tienen sus tebeos, fanzines y viñetas en abierto ? ¡Enviadnos sugerencias! pic.twitter.com/7uDJnIxtQB — Autoras de Cómic (@AutorasComic) March 15, 2020

que acaba de lanzar uno de los cómics del año, 'La cólera' (Astiberri), junto con el dibujante Javier Olivares (con quien ganó el Nacional de Cómic 2015 con 'Las Meninas'), también remite desde su cuenta de Twitter a su blog 'Mandorla' y enlaza a diversas historietas para pasar la #cuarentena. Entre ellas, páginas sobre el 'Guernica', 'Amenaza nuclear', algunas de la serie 'Las vidas de Vasari) y 'Hoy vivimos en el futuro' (con Olivares), 'Roky Erickson, coño' y 'Decídete' (con Sergio Córdoba), 'El sabor' e historietas cortas de 'El vecino' (con Pepo Pérez), la serie de crónicas del Mundial 2014 (con Pablo Ríos), 'Antiguo testamento' (con Javier Peinado) o 'El día del padre' (con Juaco Vizuete).El dibujante malagueñoha ido más allá, pensando en los más pequeños, y ofrece la posibilidad de descargar un recortable de la figura del personaje de Titán, el personaje protagonista de la serie 'El Vecino' (Astiberri), que publica con el guionista Santiago García, y que Netflix ha convertido en saga televisiva. Una opción para recortar, pegar y montar a la que a buen seguro se apuntará más de un adulto., autora junto a su pareja, Miguel Ángel Giner, de 'El día 3' (Astiberri), ganadores del último Premio Nacional de Cómic, y que justo el día del anuncio del galardón estaba siendo operada de un cáncer , también se han sumado. Entre las obras que permiten leer desde LaGruaEstudio que comparten, están 'La máquina de Efrén', '(Una posibilidad entre mil', 'Pillada por ti' o 'El bote de mermelada'.El historietista y creador del universo 'Fanhunter',también aporta su grano de arena. El autor, que coordinará uno de los nuevos espacios del próximo Cómic Barcelona, ofrece cómics y novelas gratis desde Lektu, entre ellos 'Fanhunter: Las montañas de la locura', '1714. Baluart', 'Fan Letal Vintage' o 'Fanhunter. Fandom'.No se queda atrás, quien enlaza la historieta completa 'Mundo Plasma'.También el autor madrileño, quien acaba de sacar novedad con Sapristi, 'Queridos difuntos', permite la descarga de su anterior trabajo, 'California Rocket Fuel'.Por su parte, el humorista gráfico de 'El Jueves'(Jesús Martínez del Vas), señala en un tuit: "Como no soy médico y lo que hago son monigotes, quiero yo contribuir (en serio) con mi granito de arena a la moral colectiva". Y acto seguido enlaza los primeros tres 'Epichodes', parodia de la saga 'Star Wars'., autora de 'Poncho fue' (La Cúpula), lamenta no tener muchas historietas online para compartir pero rebuscando ha encontrado una animada del 2016, que puede verse en Youtube.Quien está realizando también desde su cuenta de Twitter un trabajo de difusión es la asociación, que recomiendan a creadoras que tiene sus tebeos, fancines y viñetas en abierto, entre ellas Raquel Gu y Susanna Martín (autora de la reciente 'Annemarie', junto a María Castrejón).También el portal, sello editorial independiente, ha liberado algunos contenidos de lo más variado: desde una novela de terror para adultos, hasta un cómic pensado para los chavales, 'Little Renna y el desafío de la gorgona', y una colección de ilustraciones para colorear para los más pequeños.No son, ni serán seguramente, los únicos.