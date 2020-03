¿Por qué debíamos actuar? (1)

Tomás Pueyo, especialista en psicología del comportamiento y uno de los empresarios más talentosos del planeta, con varias aplicaciones de móvil virales, escribió hace días uno de los artículos más consultados del mundo sobre el coronavirus. LA OPINIÓN desgrana su contenido en esta sección en varias entregas

¿Por qué, aunque resulte dramático, debemos permanecer confinados en nuestros domicilios? ¿Por qué esa medida no debía esperar ni un minuto más? ¿Cuántos casos reales, no los oficiales, de coronavirus hay en nuestro entorno? ¿Qué puede pasar en el pico de la enfermedad?



El coronavirus está yendo hacia ti. Lo está haciendo a velocidad exponencial: primero gradualmente y luego repentinamente. Es cuestión de días. Quizás una semana o dos. Cuando llegue ese pico, tu sistema sanitario estará saturado. La gente tendrá que ser atendida en los pasillos. El personal sanitario estará agotado. Algunos de ellos acabarán contagiados; otros morirán. Tendrán que decidir qué pacientes reciben el oxígeno y a cuáles dejan morir. La única manera de prevenir esto es el aislamiento social. No mañana. Hoy. Esto significa mantener a cuanta más gente sea posible en casa, en todo momento.

Puede que te asalten las dudas: ¿Están exagerando? ¿Se está alimentando el pánico? ¿No sería mejor haber esperado a que otros actuaran primero? ¿Se está causando un daño irreparable a la economía? Pero cuando en un plazo de dos o cuatro semanas el mundo entero esté en aislamiento, cuando estos pocos y tan preciados días de distanciamiento social hayan permitido salvar vidas, nadie va a criticar: agradecerán que se haya hecho lo correcto.

El número de casos en todo el mundo creció exponencialmente hasta que China los contuvo, pero una vez extendida la enfermedad fuera del gigante amarillo, su expansión se ha convertido en una pandemia que nadie puede parar.

Como político, empresario o representante de tu comunidad, tienes el poder y la responsabilidad de prevenir esta catástrofe. Analicemos por qué.