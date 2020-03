Vidas laborales en suspenso

El aluvión de empresas que han recurrido a suspensiones de empleo para paliar los efectos de la crisis del coronavirus comenzó el pasado viernes, el mismo día que el presidente Pedro Sánchez declaraba el estado de alarma. Desde entonces las solicitudes para aplicar un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) han aumentado de forma abrumadora. Solo ayer se presentaron 244 en Galicia. Estos ERE con T de temporal están respaldados por el Gobierno como medida de urgencia para contrarrestar el duro golpe que asesta a la economía la parálisis ordenada para frenar los contagios. Un número ingente —todavía por determinar— de trabajadores ven cómo sus vidas, también las laborales, quedan en suspenso. El ERTE garantiza la vuelta al empleo, pero la sombra de una posible recesión acecha la vuelta al trabajo.

La importancia de una T. El ERTE es un ERE temporal, lo que implica que el trabajador tiene la garantía de volver a su puesto de trabajo una vez trascurrido el periodo pactado. El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores regula este mecanismo, con el que la relación laboral no se extingue y por tanto no hay indemnización ni se pierde antigüedad. A diferencia de los ERE, en los ERTE no hay despidos, sino un parón por un tiempo determinado en la relación laboral entre la empresa y el trabajador.

Fuerza mayor. La causa de fuerza mayor (artículo 45.i) habilita al empresario a aplicar el ERTE sin convocar a los sindicatos a un periodo de consultas previo. Sí es necesario el visto bueno de la autoridad laboral, autonómica o estatal según el alcance territorial de la regulación. La aplicación del ERTE es efectiva desde la fecha en la que se inicia el suceso que justifica la causa mayor. En este supuesto, además, se simplifican los trámites: la solicitud ha de resolverse en un plazo máximo de siete días.

Salvaguardar la economía de la empresa y del trabajador. El ERTE alivia la situación de la empresa —que deja de pagar salarios en un momento sin actividad y por tanto con desplome de los ingresos— y del trabajador, que pasa a cobrar el paro.

El Gobierno ha decretado

que todos los afectados pasen a cobrar la prestación, tengan o no cotizaciones suficientes. Percibirán el 70% de la base reguladora durante los seis primeros meses —o el tiempo que dure el ERTE si es más breve— y el 50% después si se prolonga más. El cobro de la prestación se tramita de oficio, sin solicitud del trabajador y debido a la situación excepcional que vive el país por la extensión del coronavirus los periodos de paro

consumidos durante el ERTE no se descontarán de futuras prestaciones por desempleo. La ley no marca un tiempo máximo para la duración de la suspensión laboral.