Coronavirus en Galicia | El exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez, confirma su contagio por Covid-19

El senador del Partido Popular y exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha informado de que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus. El que también fuera conselleiro de Educación del gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en un vídeo, compartido en su perfil de Twitter, que se encuentra "bien" y que "no tiene síntomas".





Hoy me confirmaron: he dado positivo en #coronavirus #covid19.

No tengo síntomas, pero desde el 12 de marzo, cuando supe que una persona cercana a mí había enfermado (así lo comuniqué a las autoridades sanitarias y por eso me hicieron la prueba), me metí en casa de motu propio. pic.twitter.com/hDQAaYKMVW