Exteriores pide paciencia a los 65.000 españoles atrapados en el extranjero

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, hizo ayer un llamamiento a la calma dirigido a los españoles que se encuentran en el exterior y quieren regresar a España, y aseguró que ninguno de ellos se quedará atrás. "Hay 65.000 españoles no residentes registrados" en los distintos servicios consulares y embajadas, a los que se han enviado más de 2 millones de mensajes con recomendaciones, pero también hay "muchos que se van de vacaciones y no se registran", según los datos ofrecidos por la ministra en rueda de prensa telemática desde la sede de Exteriores.

La ministra se ha dirigido a todos ellos para que se pongan en contacto con las embajadas y servicios consultares, que, según ha remarcado, están a su disposición para acompañarles y ayudarles a un retorno ordenado. También hay 2.700.000 españoles residiendo en el extranjero, a los que González Laya ha pedido que, "a menos que sea esencial", permanezcan en sus residencias. "Vamos a asegurarnos de que ninguno de vosotros os quedéis atrás", según González Laya.

Para ello, están en funcionamiento más de 200 consulados y embajadas alrededor del mundo, hay más de 4.000 funcionarios españoles movilizados para ayudar a los que quieren volver a España y se han habilitado teléfonos de contacto, operativos las 24 horas, en las embajadas, así como en Madrid (+34 913948900).

El Gobierno está, además, en contacto con las líneas aéreas para garantizar conexiones que permitan el regreso de los españoles en el exterior y en coordinación con el mecanismo de protección civil europeo, que, según ha dicho, "estamos intentando activar" para ayudar al retorno de los nacionales a sus respectivos países. "Estamos haciendo criba, dando prioridad a españoles en situación de vulnerabilidad", así como a niños y a estudiantes, ha precisado.

La ministra también se ha dirigido a los extranjeros presentes en territorio español para pedirles "calma, cooperación y que nos ayudéis, respetando las restricciones, a controlar la expansión del coronavirus", dijo González Laya. En su caso también ha asegurado que España está en contacto con las autoridades de los distintos países para organizar, "de manera ordenada", su retorno. González Laya ha asegurado que se está trabajando con autoridades y embajadas de Gran Bretaña, Irlanda y Países Nórdicos para organizar "cuanto antes" el retorno de los turistas que se encuentran en España.

Sobre la llegada de vuelos con turistas a España durante el estado de alarma, la ministra ha querido recordar que las restricciones de movimiento deben ser cumplidas tanto por españoles, como por aquellos que llegan del extranjero.

"No es el momento de viajar, así podemos contribuir a la lucha contra el coronavirus", insistió González Laya, quien ha pedido tanto a españoles como a extranjeros evitar viajes a no ser que sea imprescindible, a pesar de las "ofertas tentadoras" que puedan estar circulando ahora.

Preguntada sobre los viajes en Semana Santa, la ministra ha asegurado que "lo prudente dadas las circunstancias" es ponerse en contacto con líneas aéreas y agencias de viaje para rescindir los desplazamientos.