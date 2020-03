El Hospital de A Coruña habilitará una nueva UCI y amplía su plantilla por el virus

La pandemia de coronavirus — que solo en el área sanitaria coruñesa cuenta con más de un centenar de afectados— ha obligado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) a reforzar su plantilla, iniciar la creación de una nueva unidad de críticos o UCI, habilitar áreas ante la posibilidad de que se disparen los ingresos y reprogramar parte de su actividad no urgente así como establecer un protocolo en Urgencias para que pacientes con posible Covid-19 no se relacionen con otros enfermos que lleguen al hospital. Todo con el objetivo de mejorar la asistencia y hacer frente a una emergencia sanitaria sin precedentes. Estas son algunas de las medidas que se han implantado en las últimas semanas, según informaban ayer desde la gerencia.

Nueva UCI. En previsión del aumento de casos de coronavirus y por tanto, de pacientes susceptibles de tener que ser ingresados con pronóstico grave, el Chuac ha iniciado las obras para que el antiguo bloque quirúrgico de la 5ª planta —en desuso desde que entraron en funcionamiento los nuevos quirófanos de la tercera— se convierta en una nueva UCI, donde habilitar 20 camas para pacientes críticos. Unidas a las ya existentes elevarían a 62 las

camas disponibles para estos

pacientes.

Camas. No solo la UCI necesita reforzar sus instalaciones. También las plantas convencionales, donde se ingresa a la gran mayoría de pacientes con el Covid-19, están preparadas para destinar camas a los afectados si es necesario. Hasta el momento, cuando hay 33 ingresados, se han habilitando tres unidades de hospitalización específicas para pacientes con coronavirus y otra para pre-covid, es decir, pendientes de los resultados de las pruebas. Además, para aquellos contagiados que pese a no necesitar estar ingresados por diferentes motivos no pueden seguir la vigilancia aconsejada en sus domicilios, el Chuac ha habilitado la primera planta del Hospital de Pacientes para que pasen allí la cuarentena hasta estar curados.

Urgencias. Es la puerta de entrada de los casos más graves de coronavirus —si los síntomas son leves hay que llamar al 900 400 116 y un sanitario acudirá al domicilio— y por ello, el Chuac ha habilitado dos circuitos para que posibles afectados por el nuevo virus no coincidan con otros enfermos. Se ha limitado un área específica para los posibles contagiados y en el caso de pacientes que alerten en sus domicilios y ordenen el ingreso, se les trasladará directamente a la unidad de infecciosos.

Personal. Ante la crisis sanitaria actual, el área sanitaria de A Coruña ha reforzado su plantilla con la incorporación de 48 sanitarios y siete de gestión y servicios. Además, con el aumento de facultativos se ha elevado el número de profesionales de guardia.

Diagnóstico. Un total de siete equipos realizan las pruebas de coronavirus en los domicilios por todo el área sanitaria. Los test se practican de lunes a domingo entre las 08.00 y las 22.00 horas, según explican desde el Chuac, donde resaltan que ante el volumen de pruebas realizadas en las últimas semanas se "ha creado un segundo laboratorio de microbiología que trabaja las 24 horas del día" para recibir antes los resultados. El Hospital de A Coruña fue además el primero de Galicia en contar con una prueba que permite reducir a una hora el tiempo de espera para ver si un paciente da positivo o no en el virus.

Actividad quirúrgica. Aquellas cirugías de carácter urgente,

en pacientes oncológicos o que son preferentes y que no pueden demorarse se siguen realizando con normalidad, explican en el Chuac, donde sí reconocen que el resto de actividad quirúrgica programada y no urgente dependerá de las necesidades de camas en planta y en las unidades de críticos que tenga el centro hospitalario en todo momento.

Consultas. Lo mismo ocurre con las citas programadas para acudir al médico de Atención Primaria o el especialista. Pueden anularse o aplazarse en función de las necesidades que viva el área sanitaria en cada momento. Desde la gerencia del Hospital Universitario de A Coruña recuerdan a los pacientes que el Sergas les enviará un SMS o les llamará para informarles de si la consulta o prueba programada sigue en pie y de que se prioriza la consulta telefónica.

Almacenaje. Más allá del aumento de pacientes y el volumen de trabajo del personal de centro sanitario, el brote de coronavirus también obliga a reforzar las medidas de protección de todo el personal. Por ello, el Chuac ha habilitado en la segunda planta un nuevo almacén para todo este material, incluidas las donaciones que instituciones o ciudadanía puedan realizar.

Visitas. El Sergas pide que solo acudan visitas si es estrictamente necesario y solo una por paciente. La cafetería solo está operativa para comida para llevar.