La OMS alerta contra la falsa idea de que el coronavirus solo mata a gente mayor

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte contra la opinión popular de que el coronavirus afecta exclusivamente a pacientes de grupos de riesgo o con enfermedades previas. Van aumentando los casos de estados de extrema gravedad e incluso fallecimientos de personas jóvenes que no presentaban ninguna afección previa. La OMS ha anunciado también un gran ensayo clínico llevado a cabo en varios países para calibrar los mejores tratamientos. España es uno de los participantes.

El director ejecutivo de la OMS, Michael J. Ryan, fue el encargado de alertar contra la idea de que el coronavirus "solo mata a la gente mayor", ya que, recordó, "hay también un número significativo de jóvenes que han fallecido". Ayer, por ejemplo, se conoció la muerte de un agente de la Guardia Civil de 37 años, destinado en el Servicio de Retribuciones en Alcorcón, que no presentaba patologías previas y llevaba varios días ingresado en la UCI del centro hospitalario Quirón.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la puesta en marcha de un gran ensayo clínico a nivel mundial para comprobar cuál es el tratamiento más eficaz. "Este gran estudio internacional está diseñado para generar los datos sólidos que necesitamos, para mostrar qué tratamientos son los más eficaces", resaltó.

España, Argentina, Baréin, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, Suiza y Tailandia han confirmado que participarán en este estudio, que se conocerá como Solidarity (solidaridad en español), según avanzó Tedros, quien confía en que "muchos más países se unirán". El ensayo incluye procedimientos simplificados para permitir que incluso los hospitales que han sido sobrecargados participen.

"El primer ensayo de la vacuna ha comenzado, solo 60 días después de que la secuencia genética del coronavirus fuera compartida. Este es un logro increíble. Elogiamos a los investigadores de todo el mundo que se han reunido para evaluar sistemáticamente las terapias experimentales. Pero múltiples ensayos pequeños con diferentes métodos pueden no darnos la clara y fuerte evidencia que necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas", justificó Tedros sobre la pertinencia de este estudio.

El número de casos globales de coronavirus causante del Covid-19 ha superado la barrera de los 200.000, mientras que los fallecidos superan los 8.000, informó el director general de la OMS. El 80% de los casos en la pandemia están concentrados en Europa y el Pacífico Occidental, detalló Tedros. "Muchos países están afrontando una escalada de la epidemia, se sienten superados, y sabemos las tremendas dificultades que viven y las difíciles medidas que están teniendo que tomar", aseguró el máximo responsable de la OMS.

El doctor etíope reiteró que nadie debe "asumir que su comunidad o él mismo no se verán afectados", y sugirió que todos aumenten sus esfuerzos para frenar el avance del coronavirus y conseguir que la pandemia "sea manejable".

Tedros subrayó que la OMS continúa recomendando el aislamiento, la conducción de tests y el tratamiento de los afectados como principales estrategias para combatir el Covid-19.

Líderes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa advirtieron de que permitir que el coronavirus Covid-19 circule para que una gran parte de la población se contagie y logre la inmunidad como ha sido sugerido en países como el Reino Unido, "no es una opción" ni una "buena idea".

Así, insistieron en que la única estrategia que deben implementar los países sigue siendo la misma, es decir, identificar los casos, rastrear los contactos y contener y suprimir el Covid-19 para aplanar la curva y dar tiempo a los sistemas sanitarios para que puedan responder. "Es un virus nuevo y tenemos que aprender sobre él. ¿Causa inmunidad? ¿O es como la gripe y cambia cada año y hay que seguirlo? No sabemos lo suficiente y un paquete integral de medidas muy básicas de salud pública es lo adecuado. Más adelante puede que tengamos más información", dijo al coordinadora de Emergencias de la Región Europea de la OMS, Dorit Nitzan.

La OMS también critica el uso de expresiones como "virus chino" para referirse a la actual pandemia, utilizada con frecuencia por políticos como el presidente estadounidense, Donald Trump.