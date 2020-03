El campo gallego, a pleno rendimiento

Mientras bares, comercios, fábricas o colegios echan el cierre por el coronavirus el campo gallego trabaja a pleno rendimiento. Durante los primeros días el pánico llevó a muchos gallegos a cargar el carro de la compra y vaciar estanterías en los supermercados. Pero el abastecimiento está garantizado, según el sector de la alimentación, que llama a la tranquilidad a los consumidores.

Las fronteras siguen abiertas para el transporte de mercancías, de manera que no habrá problemas con el suministro de materias primas. Pero además el sector de la alimentación trabaja a destajo para atender picos de demanda que en algunos casos les ha supuesto multiplicar por diez la producción.

Leche, huevos, patatas, carne, fruta, miel no faltarán en los hogares gallegos. Pero esto ha supuesto para el sector redoblar esfuerzos. En algunos casos se han tenido que aplazar envíos a otros países para atender la demanda interna. Se han reforzado turnos de trabajo, se mantiene la actividad incluso en festivos y domingos e incluso se han tenido que incrementar las plantillas para abastecer al mercado. Y todo en un escenario de pandemia mundial que ha obligado a estas empresas a adoptar rápidamente medidas de protección de sus trabajadores. Además de extremar la limpieza, de dotar a los trabajadores de equipos de protección, se han reorganizado reduciendo los equipos o evitando el cruce de turnos para minimizar el riesgo de contagio.

A pesar de que el cierre de restaurantes y colegios ha supuesto una reducción de pedidos para muchas empresas, estas se han visto compensadas por un aumento del consumo en supermercados.

La leche es uno de los productos que ha sufrido mayores incrementos en la demanda, pero también se han incrementado los pedidos de carne. Los mataderos siguen abiertos y los ganaderos pueden sacrificar sus reses sin problema. Lo único que se ha paralizado es la compra de terneros puesto que la Xunta suspendió los mercados de ganado de Amio, Silleda y Castro de Ribeiras de Lea y pide ahora que se extienda esta medida a todo el territorio español. Tampoco se pueden celebrar ferias y los mercados municipales han dejado de funcionar.

Sin embargo, la Xunta ha reclamado al Gobierno flexibilidad con alguna de estas medidas. Así lo trasladó el conselleiro de Medio Rural, José González, en una videoconferencia con el ministro de Agricultura, y los demás responsables autonómicos del ramo para evaluar la situación de emergencia sanitaria.

El Gobierno gallego demanda que se permita la venta ambulante para las personas que se dedican a la distribución de productos alimenticios de proximidad y para los vegetales al por mayor y menor para la plantación en huertas.

La Consellería de Medio Rural también ve posible que se puedan reabrir los mercados municipales solo con este tipo de productos básicos y siempre respetando las distancias de seguridad entre los puestos y evitando aglomeraciones.

El conselleiro también reclama al Gobierno que permita la circulación de trabajadores profesionales y no profesionales

de los sectores agrícola, ganadero y forestal que quieran desplazarse a sus parcelas o lugares de trabajo para hacer ciertas actividades, siempre que acrediten la realización de tareas agrícolas y cumpliendo la recomendaciones sanitarias.