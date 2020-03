Claves para sobrellevarla cuarentena

Establecer unas rutinas diarias, aprovechar para cuidarse uno mismo, retomar aquellos hobbies que el día a día impide realizar y sobre todo, mantener contacto con nuestra red social vía teléfono, internet o mensajes de WhatsApp. Estas son las claves, según los psicólogos, para sobrellevar el confinamiento obligatorio marcado por la pandemia de coronavirus. Unas medidas que, aseguran, ayudarán a pasar mejor el periodo de aislamiento y a manejar todo el vaivén de emociones que se vive durante una situación de este tipo. "Estamos ante algo impactante y desconocido como es el estado de alarma, que implica cambios en nuestro día a día y es normal que surjan diferentes reacciones como temor, ira, angustia o desesperación", indica la psicóloga y miembro del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias del Colexio de Psicoloxía de Galicia Julita Touriño, quien deja claro: "El modo en

el que nos enfrentemos a ellas nos ayudará a afrontar mejor esta

situación".

Los expertos recuerdan que el miedo por sí solo no es algo negativo —"es una emoción en sí misma adaptativa porque nos ayuda a valorar el riesgo de las cosas", indica Touriño—, pero no saber manejarlo puede convertirse en un enemigo. En estos días de bombardeo de noticias, mensajes o tuits sobre el coronavirus instan a evitar caer "en la sobreinformación" para ahuyentarse de la sensación "de pánico colectivo" que puede provocar el centrarse demasiado en este tema. "Es fundamental consultar solo información veraz, de medios oficiales y descartar todo tipo de bulos", señala Touriño. Desde el Consejo General de Psicología también reconocen que es bueno desconectar. "Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen el malestar emocional", señalan.

Por ello, saber gestionar las emociones es clave para afrontar la cuarentena desde el punto de vista psicológico. "Reacciones como angustia o ira son naturales, pero tenemos que ponerles nombre", sostiene esta psicóloga gallega. Compartir lo que se siente con los demás para tener su apoyo y ayuda también es aconsejable. Además, recuerdan que hay que tener siempre presente que se trata de "algo temporal" y que se realiza con el fin social de "combatir el virus". "Quedarse en casa es una responsabilidad", indican.

En la práctica, para que la prohibición de no salir de casa durante al menos dos semanas no termine haciendo mella a nivel anímico, lo primero es fijarse unas rutinas, se trabaje desde el domicilio o no. "Hay que establecer unos hábitos, unas pautas, saber qué vamos a hacer cada día. Si normalizamos nuestro día a día y organizamos el tiempo esto reducirá el estrés y la ansiedad", indica la psicóloga Julita Touriño. Otros especialistas como David Novoa aconsejan incluso vestirse y arreglarse como si uno fuera a salir a la calle pero para realizar sus rutinas establecidas durante el confinamiento.

Y lo mismo para aquellos que teletrabajan. Arreglarse como si fueran a la oficina, "marcarse unos horarios, tener un espacio propio dentro del hogar para el trabajo y mantener las rutinas que haría en el mismo" son claves durante este confinamiento.

Los especialistas recomiendan además aprovechar este extra de tiempo libre para "cuidarse a uno mismo" y ahí incluyen tanto el recuperar aquellas aficiones algo abandonadas por el quehacer diario como dedicarle más tiempo a amigos y familiares. "Podemos aprovechar este parón para leer, ver una película, jugar más con nuestros hijos, cosas para las que igual normalmente no tenemos tiempo. Esto nos permitirá también cierto aprendizaje", resalta Julita Touriño, quien tiene claro la importancia también de mantener "nuestra red de contactos". "Ahora con las redes podemos estar conectados con quienes nos dan apoyo. Sobre todo gente que vive sola o mayores deben intentar estar ocupados y en contacto con sus allegados", dice esta psicóloga. Y si la cuarentena se pasa en familia, lo ideal es aprovechar para "compartir momentos" y aprender "a escuchar".