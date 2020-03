A Coruña realizará desde hoy pruebas del virus a pacientes sin que se bajen del coche

El Sergas comenzará a realizar desde hoy en A Coruña las pruebas de coronavirus a los pacientes desde sus propios vehículos y sin que tengan que bajarse de los mismos. El objetivo es implantar este nuevo sistema, que ya funciona en Vigo, Ourense y Lugo, al resto de áreas sanitarias. Eso

sí, desde la Consellería de Sanidade recuerdan que solo se hará este test a las personas que tengan la prescripción facultativa correspondiente y cita previa.

El médico tiene que prescribir la realización de esta prueba en el marco de los criterios establecidos en los protocolos que fija el Ministerio de Sanidad y el Sergas y quedará registrado en la historia clínica electrónica del paciente. Con esta medida, remarcan desde la Consellería de Sanidade, se busca complementar y agilizar el sistema de recogidas de muestras a domicilio, que han visto como aumenta su demanda en los

últimos días.

El nuevo sistema, coordinado y priorizado por el servicio de Medicina Preventiva de los hospitales, permite agilizar tiempos ya que posibilita que los ciudadanos se desplacen en coche al centro hospitalario, y además disminuye la utilización de los equipos de protección individual (EPI) porque mientras cada visita a domicilio supone un cambio de EPI, en estas pruebas a quienes vengan en vehículos los profesionales van a utilizar un solo equipo por turno de trabajo, sin necesidad de cambiarlo con cada paciente.

En la actualidad, estos test ya funcionan en Vigo, Ourense y Lugo. Hoy mismo comenzarán a aplicarse en A Coruña —desde el hospital no concretaron ayer en qué lugar del mismo se realizarán estas pruebas— y Pontevedra, y el próximo lunes, en Santiago y Ferrol, según informaron ayer fuentes de la Xunta.

Desde la Consellería de Sanidade recuerdan además que los ciudadanos deben recurrir al número 061 solo para emergencias o casos graves y aconseja utilizar el número gratuito del 900 400 116 para consultar dudas o síntomas leves de coronavirus. Además, el Sergas tiene a disposición de los ciudadanos la web https://coronavirus.sergas.gal, en la que se puede consultar información dirigida a la población, a los profesionales sanitarios y a otros colectivos. En esta página también se puede encontrar un test interactivo, elaborado por personal sanitario, para proporcionar a la población un sistema ágil e inmediato en el que encontrar información actualizada sobre cuestiones relacionadas con el coronavirus.

Por su parte, los técnicos de la Dirección Xeral de Saúde Pública reiteraron ayer las recomendaciones consensuadas entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para protegerse frente al nuevo coronavirus y recuerdan que, en líneas generales, se aconseja adoptar las medidas de autoprotección y limitación de la diseminación del virus común a cualquier infección respiratoria, es decir, como las que se aconsejan para evitar la gripe estacional. Es conveniente extremar la higiene de manos,

lavándolas frecuentemente, especialmente después de toser o sonarse, y se cubrirá la nariz y la boca con un pañuelo —preferentemente desechable— al toser o estornudar, o si no se dispone de pañuelo, hacerlo en la cara interna del codo y no con la mano delante. Además, es conveniente evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos.